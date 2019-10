Prestigiosa abogada de la UCC dijo que la Iglesia no puede desamparar a la niña trans

El caso de la niña trans de 9 años que cursa sus estudios en la escuela María Auxiliadora ha destapado nuevamente la discusión social sobre la Educación Sexual Integral (ESI) y la identidad de género. Una vez que el hecho salió a la luz el pasado jueves, fueron varios los sectores que se expresaron a favor o en contra de lo sucedido en el seno de la escuela religiosa de San Juan.

Una de las posturas que entró en consideración fue la de la conocida abogada, docente e investigadora del Instituto de Biotécnica de la Universidad Católica de Cuyo, Myriam Andujar, quien sostuvo en diálogo con Tiempo de San Juan que “he tenido la oportunidad de hablar con los papas de la menor y con los padres que presentaron la nota. Estos últimos no quieren echar a la criatura, ellos solo quieren objetan los talleres de educación sexual advirtiendo que se trata de proyectos de ideología de género según ellos”. Por otra parte la letrada que está muy vinculada a la iglesia sostuvo que “desde la institución tenemos que tomar otro paradigma, porque nosotros que trabajamos en Casa Nazaret (Espacio para las mujeres trans) sabemos que el problema siempre empieza por la exclusión, tenemos un montón de casos donde las mujeres trans nos cuentan sus historias de vida donde primero las excluyen de sus casas, después de la escuela y finalmente terminan cayendo en la prostitución porque no encuentran otra salida laboral” afirmó.

En San Juan la ESI tuvo varias etapas, que fueron desde el debate entre los sectores disidentes hasta los anuncios del Ministerio de Educación de San Juan de cómo fue la implementación de la ley 26.150 en la provincia. Según advirtió en su momento Mónica Gutiérrez, directora de Gabinetes del Ministerio de Educación "la primera etapa (de la ESI) constó en la capacitación del personal de gabinete de los establecimientos educativos en toda la provincia, que fueron 300 personas, y continuamos con directores, representantes legales de escuelas privadas y supervisores. En abril dimos inicio a la etapa que concretará la implementación de la ESI en el marco normativo" sostuvo.

Lo cierto es que no en todas las escuelas de San juan tienen la misma realidad, y desde que surgió la implementación de la ESI, el programa encontró barreras sociales y culturales que imposibilitan el tratamiento real de una problemática que no solo habla de infancias trans, sino de cómo abordar y entender la sexualidad y por sobre todo la diversidad entre las personas.

“Yo estoy totalmente de acuerdo con la idea de escuelas inclusivas, creo que se debe enseñarse en toda escuela la Educación Sexual Integral. Hay que darlo no solo porque es un derecho de los niños, sino porque los papas no forman a los niños y en esto la escuela deben ayudar. Yo creo que la iglesia no puede desamparar situación de vulnerabilidad acompañar a papas que sufren, eso como dice Francisco, la Iglesia se parece más a un hospital en campaña. Es otro paradigma” finalizó.