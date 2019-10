El caso de la nena trans no es el único en María Auxiliadora

Luego de que este jueves salga a la luz el caso de una nena trans de 9 años que se paró al frente de sus compañeros del Colegio Maria Auxiliadora y les dijo que se siente mujer y que prefiere que la traten como tal, Alicia Bernardini, directora de Educación Privada, habló con AM1020 y aseguró que no es el primer caso que tienen en ese colegio.

Según la funcionaria, Educación está al tanto del caso de la nena trans de 9 años desde principio de año y que fueron las mismas autoridades del colegio quienes los pusieron al tanto. Además, aseguró que el caso salió a la luz luego de que “un grupo reducido de padres presente una nota pidiendo que el colegio no dicte educación sexual, que no se hable de ideología de género. Algo que no se ha hablado en esa escuela”.