¿Calamaro viene a San Juan?: dijo que es un “caballo viejo y cansado” y puso en duda sus próximos shows

Andrés Calamaro tocará en San Juan el próximo 23 de noviembre en el Teatro del Bicentenario y las entradas ya están a la venta, por la enorme expectativa que genera el icónico cantautor de rock nacional. Sin embargo, el artista viene de pasar una mala noche y puso en duda sus próximos shows.

A primera hora de este viernes posteó en su cuenta oficial de Facebook un llamativo pedido de disculpas por el "horrible" concierto que ofreció en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia.

"Perdona Cochabamba, estuve horrible. Hace muchos años no ofrecía un concierto tan flojo, no podía respirar. No me levanté con el pie derecho esta mañana", justificó El Salmón.