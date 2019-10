Bartolomé sobre la nena trans: “Hay que vivir en la diversidad”

“Yo creo que es un tema de las nuevas realidades sociales del mundo, necesitamos cada vez mayor tolerancia y mayor apertura para convivir en la diversidad, sobre las nuevas situaciones”, opinó el director de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, Marcelo Bartolomé sobre el caso de la nena trans del colegio María Auxiliadora.

El funcionario dio que no conoce en detalle el tema porque desde la repartición oficial que dirige no tuvieron que intervenir. No obstante, analizó la reacción de los padres de los compañeros de la niña. “Me parece que hay que vivir en la diversidad, eso significa ser tolerantes a las diferencias, tememos que pensar en una sociedad más tolerante. Creo que tenemos que aprender a aprender de nuestros niños y niñas, que vienen con otras formas de ver la realidad, de sentir, son mucho más tolerantes que los adultos”.