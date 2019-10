Clausuraron por segunda vez a una reconocida parrillada de Trinidad

Se trata de la clásica parrillada sanjuanina "El Rancho de Pelufo", ubicada por Avenida Alem 1055 sur, en Trinidad, Capital. Según publicó un medio local, el Juzgado de Faltas de Primera Nominación de Capital decidió clausurarlo al local de comidas ya que no presentaba la habilitación municipal correspondiente. La medida fue ordenada el pasado 21 de octubre.

La orden fue trasladada hacia el Jefe de Gabinete de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan para que efectivamente realice la clausura del lugar por no tener esa autorización correspondiente. No es el primer problema en su nueva sede ya que en julio pasado comenzaron las quejas de los vecinos por ruidos molestos. Esto habría originado que no pudieran obtener con facilidad la habilitación municipal. De igual manera, seguían abriendo el comercio.

De todas formas, esta no es la primera vez que clausuren la reconocida parrillada. En abril de 2018, un control de Bromatología arrojó que El Rancho de Pelufo -en esa ocasión ubicado en su anterior lugar, en la intersección de calle Tucumán y Lateral de Circunvalación- no cumplía con los procedimientos de higiene, y hasta habrían encontrado cucarachas en la cocina.