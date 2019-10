Viaje del horror: la odisea de unos sanjuaninos que tardaron 11 horas para llegar de Mendoza a San Juan

De la ciudad de Mendoza a San Juan hay aproximadamente 177 km si utilizamos la Ruta 40 como vía de acceso. El tiempo estimado para recorrer esa distancia varía entre 2 a 3 horas dependiendo de los medios que se utilicen. En colectivo, teniendo en cuenta las paradas, la distancia demoraría 3 horas como tiempo estimado. Pero eso no fue lo que le sucedió a un grupo de sanjuaninos que vivieron una odisea del horror para llegar de la vecina provincia con destino a San Juan. Según el testimonio de Luciana Gómez, pasajera que relató lo sucedido a Tiempo de San Juan: “El viaje fue una locura, salimos a las 21 horas de la terminal de Mendoza y llegamos a las 8 de la mañana de este martes a San Juan, en el medio pasó absolutamente de todo” sostuvo indignada por el tiempo transcurrido.

En detalle la pasajera afirmó que “en un principio el colectivo pasó a buscarnos dos horas tarde y claramente no estaba en condiciones, luego de una demora importante a espera de los mecánicos el colectivo deja de funcionar kilómetros más adelante. Estuvimos parados en Mediagua más de 5 horas esperando que un colectivo de la misma empresa nos auxilie sin respuesta. Fue una falta de respeto, pasamos hambre y frio porque no estábamos preparados para un viaje de tales condiciones” sostuvo. Y agregó que “en el colectivo habían niños, una embarazada y personas grandes, nos maltrataron los choferes y tuvimos mucho miedo porque no sabíamos a qué hora íbamos a llegar”.

La empresa en cuestión es Andesmar y además del primer desperfecto técnico, la pasajera que manifestó su inquietud a Tiempo de San Juan aseguró que “a la 1:30 volvimos a tener el segundo inconveniente técnico, realmente no sabíamos a qué hora íbamos a llegar, mucha de la gente tuvo que avisar a sus respectivos trabajos y familias que no teníamos hora de retorno, además cuando lograron mandar una nueva unidad, el colectivo que vino estaba lleno de migas y mugre, muy sucio, como si recién lo terminaran de utilizar” sostuvo.

Según confirmó Gómez van a tomar cartas en el asunto con la empresa que se demoró 11 horas en un viaje que comúnmente demora 3.