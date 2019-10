Tratamiento de Cáncer en San Juan: sancionan la creación de un Centro de Alta Complejidad

El pasado jueves 10 de octubre, en la Cámara de Diputados, se dio uno de los hechos más relevantes de los últimos tiempos para la Salud Pública de San Juan: se sancionó con fuerza de ley la creación de la Fundación de Investigaciones Médicas (FUDIM) que tratará las patologías contenidas en la neurociencia (todos los aspectos del sistema nervioso y el cerebro con sus múltiples áreas) y el cáncer, en sus distintas etapas y estadios.

Esto es relevante porque, por primera vez, nuestra provincia encabezará en el país, el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, recuperación, y prevención de enfermedades complejas. Será también, un gran centro de investigaciones científicas en patologías de tratamiento complicados y una usina de educación sanitaria general y perfeccionamiento de post grado de los profesionales de la salud.

Para el doctor Gustavo Ortiz, neurocirujano sanjuanino y uno de los responsables en la puesta a punto del proyecto, “centros de este nivel existen solamente en California (EE.UU) y en San Pablo (Brasil) y San Juan tomará, para trabajar, el modelo brasilero” explicó.

La sanción legislativa renovó el impulso y las ganas de cumplir con los objetivos fijados de un gran equipo, que desde hace un tiempo vienen desarrollando distintas acciones para concretar el proyecto.

Uno de los referentes de la iniciativa es el doctor Jorge Serer, ligado al hospital Español de toda la vida e inclusive por cuestiones familiares. Sus abuelas, Rosa Reinoso de Serer y Estrella Ramos de Borda fueron parte de la comisión directiva por largos años, y su abuelo Felipe Serer, vicecónsul de España en San Juan.

Serer explicó cuáles serán los próximos pasos del proyecto y cuánto tiempo falta para que la gran iniciativa sanitaria esté funcionando a pleno.

“Lo que ha hecho la ley es dotar de una herramienta para que podamos concluir con los trámites administrativos pendientes hasta llegar a su inscripción y que tenga vigencia como persona jurídica. Todavía falta un tramo para llegar a tener la fundación” dijo.

“Venimos ya trabajando en las distintas facetas en que nos vamos a desarrollar. Hemos tenido la factibilidad de la autoridad regulatoria para el área de medicina nuclear, se aprobaron los planos y se llamó a licitación para poder armar el edificio donde se va a instalar el equipamiento” explicó. “Pero, a la vez, hay áreas médicas, uno es oncología y el otro es neurociencias, que ya las podemos empezar a desarrollar de a poquito” contó.

En la actualidad se están ultimando los detalles en oncología y neurología con algunas practica que hoy no se hacen en la provincia. La idea es que, paulatinamente, puedan arrancar esas prácticas y poder optimar todos los recursos físicos y médicos.

Por estos días, está por comenzar la construcción del lugar donde se instalara todo el equipamiento. Y en paralelo, los impulsores intentarán contar con los elementos de última generación que se necesitará. El tiempo máximo que demandará esta infraestructura, para anexar ambas cosas, será de dos años.

En referencia a la cantidad de empleados que demandará el gran proyecto sanjuanino de Alta Complejidad, Serer contó que “estamos con un personal de 30 trabajadores y vamos diagramando el Recurso Humano que afectaremos. Haremos un relevamiento de personal médico para saber cómo podemos optimizar el mismo, sobre todo en el área de Oncología. En la otra rama, tenemos en San Juan 15 neurocirujanos y 20 neurólogos, con ellos vamos a trabajar de manera coordinada” explicó.

Por su parte, el doctor Gustavo Ortiz, explicó los alcances de los estudios de neurociencias que se realizarán en la FUDIM. “Estamos hablando de un plan de atención del ataque cerebral. Integral porque contempla todas las fases de la enfermedad desde lo preventivo hasta la rehabilitación. Parece simple pero requiere una vigilancia muy precoz” sostuvo.

“En más del 80% de los casos, con vigilancia médica continua, se requiere cirugía de urgencia y lo que no se contempla es la alta tasa de pacientes con ACV que quedan con secuelas y no tenemos donde atenderlos. A esto estamos apuntando, con un servicio de Neuro-Rehabilitacion, no solo motora sino también congnitiva” fundamentó Ortiz.

El profesional detalló, además, que la nueva infraestructura sanitaria que funcionará en el ex Hospital Español podrá contar con un Área de Cirugías Complejas, con formato de centro asistencial quirúrgico en lo atinente a Parquinson, Epilepsia, entre otros. También existe la posibilidad de contar con un laboratorio de Micro-Neuro-Anatomía, muy importante para la atención de estas enfermedades.

CANCER

El experimentado médico oncólogo Mauricio Lirussi es el responsable de tema cáncer, en la flamante fundación. A su criterio, la importancia de contar con un centro especializado en esta temática se centraliza en que “hay aproximadamente 500 nuevos diagnósticos confirmados al año. Hay un promedio de 200 tratamientos mensuales en el hospital a pacientes sin cobertura, la OSP entrega 500 nuevos tratamientos al mes, lo que hace una suma de 700 pacientes activos mensuales” explicó.

Lirussi contó que “no tenemos ninguno de los tumores que sea prevalente de la zona, aunque si notamos un número a tener en cuenta de cáncer de cuello uterino. Por eso es fundamental este nuevo centro de estudio, porque la idea es enfocarnos en la prevención”, cerró.

