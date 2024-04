La resurrección de Owen, un pitbull rescatado del mundo de las peleas

El 26 de febrero fue un día crucial para la vida de Owen. Es que si el perro pasaba un día más en esas condiciones, moría. Al perro lo encontró de casualidad un jovencito que iba camino a rescatar a otro perrito. Lo halló en calle Oro pasando Necochea, Chimbas. "Estaba en una acequia lleno de agujeros en su piel. Lo vio tirado, estaba entregado”, relató Marcelo Castillo, el proteccionista que estuvo al frente del equipo de rescate.

Al ver al animal en ese estado, el joven llamó a Marcelo, quien se había comprometido ayudar en el caso del otro perrito. Cuando llegó al lugar junto a su pareja no podían creer lo que veían. Un perro destrozado, lleno de gusanos. Como era feriado, lo ataron con una correa a un poste, le dieron agua y sopa para que se alimente.

Al otro día, lo buscaron y lo llevaron directamente a la veterinaria San Martín de Porres. Entre cuatro personas lograron sacarle los gusanos que tenía, la mayor parte en su cabeza. Estuvieron dos horas para terminar con el doloroso trabajo. Si bien el perro es de pelea, nunca intentó atacar a los proteccionistas. Es que todo el trabajo lo tuvieron que hacer sin anestesia porque el veterinario desaconsejó su uso debido al estado general del animal.

Owen permaneció tres días internado. Durante ese tiempo pudieron ver lo que el animal había sufrido. Además de las heridas en todo su cuerpo, le habían limado los dientes. Esta técnica se usa en los pitbulls que ya no pueden pelear más. El animal viejo y sin dientes se usa de sparring para los cachorros que se entrenan, mientras los otros lo muerden, el pitbull anciano no puede hacer nada porque a veces hasta le liman las uñas.

La cabeza llena de cicatrices de Owen es prueba de haber sido usado para pelear, tiene las orejas cortadas de forma "artesanal” y una artrosis impresionante. Cuando el animal no sirvió más, fue desechado de la peor manera para que esperara la muerte.

Otra de las consecuencias es su incompatibilidad para convivir con otros animales. Para que los pitbulls adquieran ese instinto peleador, los entrenan de tal manera que se convierten en perros agresivos con otros. Para alterarles el carácter, los entrenadores les dan golpizas severas.

A pesar de todo lo que le hicieron los humanos a lo largo de sus 10 años, Owen nunca se mostró agresivo. "Nunca fue violento, nunca le gruñó a los humanos. Cuando se empezó a levantar, lo sacaba a caminar y era tendiente a atacar a otros perros, pero a pesar de todo sigue confiando en los humanos”, dijo Marcelo.

Cuando le dieron el alta, el pitbull recibió tránsito. Lo cuidan, le hacen curaciones y va avanzando muy bien. Su estado de salud no es óptimo, pero va mejorando día a día. Si bien ahora está en una casa de tránsito, ese no será su hogar definitivo.

El caso de Owen no es el único. En forma continua proteccionistas rescatan perros de pelea, algunos por viejos, otros heridos de muerte. Ahora la meta es conseguirle una familia a Owen. No es una tarea sencilla, pero esperan que alguna persona que no tenga otros animales esté dispuesta a darle a este pitbull el amor que merece en el último tramo de su vida.

Prendete y ayudá

Para adoptar a Owen o ayudar con su recuperación, comunicarse con Marcelo Castillo al 154841869.