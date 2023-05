Yoga facial, la nueva tenencia en auge para el cuidado del rostro

DSC07730.JPG Andrea Kossowski y Patricia Montion

Lo primero que hay que saber es qué es el yoga facial. Las especialistas comentan que se trata de estiramientos que tonifican los músculos para mantenerlos fuertes y elásticos. Combina ejercicios con una leve presión para recuperar la elasticidad del rostro, cuello y escote.

Entre los beneficios que ofrece esta técnica se encuentra activar la circulación, flexibiliza y tonifica la piel, rejuvenece, relaja y libera el estrés acumulado en el rostro. Combate la flacidez y mejora visiblemente el aspecto del rostro, sobre todo en ojos cansados, bolsas, líneas de expresión influenciadas por la gravedad.

¿Qué es y para qué sirve el yoga facial?

“Todos los pueden hacer, es bueno para personas que tienen asimetrías en el rostro o que tuvieron parálisis facial, ejercitando ese lado de la cara. Siempre es lindo hacer un masaje de relajación, pero lo puede hacer cualquier persona. Se puede trabajar la papada, los ojos caídos, las arrugas de la frente. Se ven resultados rápidos, siempre y cuando haya constancia diaria. También se puede considerar anti age porque los ejercicios permiten darle tonicidad al rostro”, comenta Patricia.

image.png

Pero no todo es color de rosa. Actualmente hay una gran cantidad de videos con tutoriales sobre cómo incorporar el yoga facial, pero muchos de esos videos son de personas que no cuentan con los conocimientos necesarios. Las especialistas señalan que, si se realiza de manera incorrecta, los efectos pueden ser contraproducentes. Al respecto, las especialistas aseguran: “Es importante tener los conocimientos porque si se hacen maniobras bruscas puede producir flacidez. No deben ser masajes muy fuertes, ya que los músculos de la cara, al ser más chicos, requieren un mayor cuidado. Es importante saber bien las técnicas, para que no comentan errores”.

Además, no todos los ejercicios o posturas son indicadas para todas las personas de igual manera, ya que por ejemplo hay posturas que requieren colocar la cabeza hacia atrás, pero si la persona tiene problemas cervicales, puede generar pinzamientos o dolores innecesarios. Ante esto, lo ideal es, al menos la primera vez, asesorarse con un profesional en el tema, para que haga una evaluación del rostro, indique los ejercicios correspondientes para trabajar ciertos aspectos, como también enseñe las posturas para que la persona pueda hacerlo desde su casa.

image.png

El yoga facial permite que los cambios se vean en poco tiempo, pero para ello, hay que ser constantes. Con solo 10 minutos por día, todos los días, en solo semanas se evidencia un rostro más fresco, juvenil y terso.

Ejercicios de Yoga Facial para principiantes