Vuelve el “Peladazo” de un restaurante sanjuanino con papas y fernet gratis, ahora versión Mundial

Luego de la repercusión que generó la primera edición, un tradicional restaurante de Trinidad volverá a reunir a los pelados sanjuaninos con una propuesta tan particular como convocante. Se trata de una nueva edición del “Peladazo”, el evento impulsado por La Esquina El Cordobés, que esta vez tendrá una temática especial vinculada al Mundial 2026.

La cita será es este miércoles 10 de junio a las 22 horas en el local ubicado en la esquina de calle Mendoza y Agustín Gómez. Como en la edición anterior, habrá papas fritas y fernet gratis para todos los pelados que participen, aunque en esta oportunidad deberán cumplir con un requisito adicional: asistir con la camiseta de la Selección Argentina.

Desde el restaurante aprovecharon el fervor futbolero que despierta la Copa del Mundo para darle una vuelta de tuerca a una iniciativa que tuvo gran repercusión en redes sociales. El primer “Peladazo” se volvió viral por su originalidad y generó cientos de comentarios de usuarios que etiquetaron a amigos y familiares sin cabello para que no se perdieran el encuentro.

“Ser pelado también tiene sus beneficios”, fue el lema que acompañó la primera convocatoria y que ahora vuelve a cobrar protagonismo en esta versión mundialista. La propuesta apunta a reunir a los fanáticos del fútbol y a quienes lucen con orgullo su falta de cabello en una noche diferente, con humor, premios y un ambiente distendido.

La nueva convocatoria ya comenzó a circular en redes sociales y promete repetir el éxito de la edición anterior. La consigna es clara: ser pelado, ponerse la camiseta albiceleste y disfrutar de una noche con papas y fernet sin costo en una de las esquinas más conocidas de Trinidad.