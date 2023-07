Un influencer sanjuanino sorprendió a una figura del fútbol local: ¿qué le dijo?

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCvDrWqOJlvI%2F%3Fhl%3Des-la&access_token=EAAGZAH4sEtVABACTCnb1UkRR2aDT8HlCW1nL2g6FCYGlJHOK5lZCpoQt3ZCpum5VKXw0gJi4xC30KkDEtM7AG2b0k0fbD44xRyrBa9qY2pq0u6ZAAU6a8owpkYwGEZBVbgNRx90On022KhrxrmXMl7mS2NoqnoNhf3APZAX9VyLZBZAKnTZC44w2R7ZCAnCpQNWPn3cV9GXIM18AZDZD View this post on Instagram A post shared by Ignacio Rodriguez (@nachanooo)

Nachano tampoco tuvo suerte con otros clientes del negocio, quienes manifestaron que no lo conocieron. Es más, un joven le dijo: “No te sigo porque no me gusta tu contenido”.

Un niño fue el único que reconoció ser seguidor del influencer. Por este motivo, el pequeño se ganó un premio.