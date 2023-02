Telegram en San Juan: faso, sexo y algo más

Drogas, maicenitas, baterías de auto, sexo casual y hasta certificados médicos truchos, todo es factible de ser encontrado en Telegram . No todo lo que se vende en la aplicación de mensajería instantánea es ilegal pero, su servicio de cifrado de extremo a extremo ofrece más seguridad que los chats de WhatsApp y por eso se ha convertido en el paraíso de quienes quieren comprar o vender cosas que no se pueden ofrecer abiertamente.

Ya en noviembre de 2022, Clarín publicaba una nota con expertos informáticos que daban cuenta de esta nueva tendencia y aseguraban que el delito en esta aplicación había aumentado un 350% en dos años. La droga ya no se ofrece en la calle, el tranza de barrio encontró en Telegram una alternativa para no ser descubierto por la Policía y, la verdad, las sustancias ilegales son de lo más ofrecido y pedido en la aplicación.

Rivadavia Deep, Busco Motita, Quiero Weed, son algunos de los grupos de Telegram creados por sanjuaninos para juntar a vendedores de marihuana con potenciales compradores. Otra cosa es cierta, muchos de ellos son cultivadores que ofrecen su producto pero no lo hacen a gran escala, ni forman parte de una red de narcotráfico como las que usualmente vemos ser allanadas por la Federal.

telegram 5.jpg

El anonimato que ofrece Telegram que no necesita ser vinculado a un teléfono o nombre real, le dio la posibilidad a muchos de vender sus productos. Pero, no todo es marihuana.

Otras drogas como la cocaína, el ácido lisérgico o las pastillas son ofrecidas en el grupo Rivadavia Norte Vende donde también hay personas que venden ropa o maicenitas.

telegram 1.jpg

El contacto entre sanjuaninos por esta aplicación es sencilla. Algo se pide o se ofrece en los grupos y el interesado le escribe por privado al otro usuario para ponerse en contacto.

"Sueltos por zona de la Plaza de Desamparados", pregunta uno de los integrantes del grupo Rivadavia Norte Vende y seguramente sea contactado de inmediato por un vendedor para ponerse de acuerdo por privado y concretar la venta de porros armados. Si algún cliente pide "con dely", se refiere al delivery porque busca a un vendedor que lleve el producto a domicilio.

Pero no todos son drogas en el anonimato que ofrece la aplicación y también han proliferado, en los últimos años, los grupos de parejas swingers. Esta, si bien no es una actividad ilegal, sí genera mucho rechazo en una sociedad conservadora como la sanjuanina donde esta práctica sexual no es vista con buenos ojos por la mayoría. Una vez más, el anonimato de Telegram atrae a parejas de la provincia que quieren probar cosas nuevas.

telegram 2.jpg

Por qué Telegram es más seguro para las ventas ilegales

Telegram emplea un cifrado en base al protocolo MTProto que, aseguran, protege mejor que WhatsApp las conversaciones.

Sucede que, en 2021, WhatsApp cambió su política de divulgación de información y se comprobó que compartía datos de usuarios con su empresa matriz, es decir, Facebook. Fue ese el momento en que Telegram ganó terreno entre los usuarios a los que convenció de que su política de privacidad era mejor y aseguró que nunca compartía datos con las autoridades.

Luego, se descubriría que en realidad esto no es del todo cierto y que en algunos casos la Justicia puede pedir acceder a los mensajes de Telegram de un usuario pero también reconocen que es un proceso de lo más engorroso.

Otra de las alternativas que llama la atención a los usuarios de Telegram es el "Chat Secreto". La aplicación de mensajería instantánea ofrece esta opción para que nuestras conversaciones no se guarden en ningún centro de datos. Así las cosas, solo quienes participan del chat pueden leer esos mensajes que luego desaparecen de forma permanente y son imposibles de recuperar.

También está la "autodestrucción de mensajes" que permite a quienes venden algún producto ilegal publicarlo en los grupos y venderlo por un tiempo determinado ya que luego se borran para siempre.