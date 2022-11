Su obra social no le cubre un trasplante de córnea y desesperado, pide ayuda

Nicolás Leiva es sanjuanino y a través de las redes sociales pide ayuda para que la obra social Luz y Fuerza autorice y se haga cargo del trasplante de córnea que necesita para seguir viendo . El hombre, padre de un pequeño, padece una discapacidad visual gloucoma que le afectó las cornetas y necesita urgente de la operación para no quedar prácticamente ciego.

"Necesito urgente un trasplante de córnea para recuperar la visión de mi ojo derecho (la urgencia es por qué estoy por perder el ojo izquierdo el único que veo), pero la obra social de Luz y Fuerza no me quiere cubrir", expresó el muchacho en un video que se viralizó rápidamente.

Leiva explicó que ya apeló a la Justicia para buscar una solución y si bien el juez falló a su favor, todavía no tiene respuestas. "Iniciamos amparo con medida cautelar, la cual el juez resolvió a mi favor para que la obra social pague la cirugía de córnea y traigan de un banco de córnea del extranjero la misma. Hasta ayer tenía tiempo la obra social de cumplir y no lo hizo, ya no tengo más remedio legal", expresó.

Ante esta dramática situación, Nicolás señaló que: "Ellos siguen desobedeciendo la orden del juez y no me queda otro recurso que exponer lo que estoy padeciendo, estoy dispuesto a hacer una huelga de hambre en la puerta de la obra social ahora mismo".