Seis claves a tener en cuenta al hacer compras por Internet para no perder en el intento

Si bien repuntaron durante la pandemia, donde miles de comercios migraron a la web, las compras por internet están en auge desde hace años y parecen no tener techo. Pese a ello, no todos los consumidores que con frecuencia adquieren productos detrás de una pantalla conocen a ciencia cierta cuáles son los derechos que los amparan y qué debe hacer el comercio o empresa ante un reclamo, descontento, pedido de cambio y otras situaciones que se pueden dar.

Desde la Dirección de Defensa al Consumidor su subdirector, Daniel Pérez, comentó a Tiempo de San Juan las claves a tener en cuenta para realizar compras en la web y no sufrir en el intento.

Claves para hacer compras por internet sin perder en el intento

Lo primero a tener en cuenta es verificar que la página, persona o empresa que ofrece el producto o servicio sean reales y confiables. La recomendación es leer los comentarios de usuarios, ver las clasificaciones y asegurarse que sea una web real (comenzando con https://). Esto es indispensable para evitar cualquier tipo de estafa.

image.png

También importante saber que la compra no es definitiva. El comprador tiene un plazo de hasta 10 días hábiles para reclamar, y se puede arrepentir por distintos motivos que no es necesario darlos al comercio. Si la empresa no toma el reclamo, se puede hacer la denuncia en Defensa al Consumidor. En estos casos, el usuario puede cancelar la compra y la empresa está en la obligación de devolver la totalidad del dinero, o pedir el cambio por otro producto del mismo valor.

Al momento del pago, la empresa no puede establecer diferencias en lo que es pago con efectivo, débito y crédito, al menos que el pago con esa última opción incluya cuotas con interés, que deben ser claramente explicadas en la publicación del producto o servicio.

image.png

En el caso de demora de entrega del bien adquirido, fuera del plazo convenido en la compra, el consumidor debe contar con cada uno de los registros e informes, ya que la empresa tiene la obligación, por ley, de brindar toda la información correspondiente a demoras, falta de stock, inconvenientes con los pagos electrónicos, o retoques de precios (cuando se solicitan presupuestos por trabajos encargados).

Un detalle no menor es que todos los productos tienen una garantía legal. En el caso de ser nuevo es de 6 meses y si es usado la garantía es de 3 meses.

Es importante como consumidor tener en cuenta lo que señala el artículo 34 de la Ley de Defensa al Consumidor 24.240, que impone la “revocación de aceptación”. El mismo indica: “El consumidor tiene derecho a revocar la aceptación durante el plazo de diez días corridos contados a partir de la fecha en que se entregue el bien o se celebre el contrato, lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna. Esta facultad no puede ser dispensada ni renunciad”. Esto significa que, llegado el producto al domicilio del comprador, el consumidor puede arrepentirse de la compra y la empresa debe cambiar por un producto similar del mismo valor o devolver la totalidad del dinero.

Si el consumidor siente que alguna de estas situaciones no es respetada por el vendedor, debe realizar la denuncia en Defensa al Consumidor, dirigiéndose a la mesa de entrada de la Dirección, que se encuentra en la planta baja del Centro Cívico. Es fundamental contar con todos los elementos de prueba necesarios, como capturas, código de compra, nombre de la empresa, entre otros.