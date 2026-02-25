San Juan se moviliza para hallar a Andrés Brizuela, un joven con autismo desaparecido desde el lunes

San Juan Te Busca se activó nuevamente, esta vez ante la desaparición de Andrés Brizuela , un joven con autismo que es buscado intensamente tras ausentarse de su domicilio a comienzos de esta semana.

Según los datos aportados por sus familiares, Andrés fue visto por última vez el lunes 23 de febrero a las 10:30 horas. En aquel momento, el joven salió de su casa con la intención de realizar una caminata, una actividad que suele frecuentar, pero no regresó a su hogar.

Para facilitar su identificación, se informó que al momento de su desaparición Andrés vestía una remera roja y una bermuda de color negra. Dada su condición de autismo, su hallazgo se considera de carácter urgente para garantizar su seguridad y bienestar.

Las autoridades y la familia solicitan a cualquier persona que pueda haberlo visto o que tenga información sobre su ubicación actual, que se comunique de manera inmediata. Los números de contacto habilitados son el +54 9 264 559-6090 o la línea de emergencias policiales 911.

Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser fundamental para dar con el paradero de Andrés y llevar tranquilidad a sus seres queridos.