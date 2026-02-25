miércoles 25 de febrero 2026

Desaparecido

San Juan se moviliza para hallar a Andrés Brizuela, un joven con autismo desaparecido desde el lunes

Fue visto por última vez el pasado lunes cuando salió a caminar. Su familia y la policía solicitan la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

San Juan Te Busca se activó nuevamente, esta vez ante la desaparición de Andrés Brizuela, un joven con autismo que es buscado intensamente tras ausentarse de su domicilio a comienzos de esta semana.

Según los datos aportados por sus familiares, Andrés fue visto por última vez el lunes 23 de febrero a las 10:30 horas. En aquel momento, el joven salió de su casa con la intención de realizar una caminata, una actividad que suele frecuentar, pero no regresó a su hogar.

Para facilitar su identificación, se informó que al momento de su desaparición Andrés vestía una remera roja y una bermuda de color negra. Dada su condición de autismo, su hallazgo se considera de carácter urgente para garantizar su seguridad y bienestar.

Las autoridades y la familia solicitan a cualquier persona que pueda haberlo visto o que tenga información sobre su ubicación actual, que se comunique de manera inmediata. Los números de contacto habilitados son el +54 9 264 559-6090 o la línea de emergencias policiales 911.

Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser fundamental para dar con el paradero de Andrés y llevar tranquilidad a sus seres queridos.

image
