San Juan cuenta con una planta de ecopaneles

Conflicto docente Uñac: "El presupuesto no puede estar destinado a darle todo a algunos"

En la actualidad la empresa tiene a cargo 400 empleados y cuenta con la generación de 25 nuevos puestos de trabajo para la nueva línea. Además, posee 6 líneas de fabricación: Industria de sistemas de construcción monolítico; Carpintería Metálica; Estructuras Metálicas; Planta de Hormigón con laboratorio; Fábrica de carpintería metálica y Premoldeados de Hormigón.

En la apertura del acto, Uñac expresó: “En tiempo de convulsión económica que atraviesa el mundo y por supuesto la Argentina, con una economía complicada, no nos podemos exceptuar de un análisis general y, en definitiva, es más complejo acá que en otras partes. Pero San Juan ha sabido encontrar caminos de unión y reflexión, que nos ha permitido tener un Gobierno Provincial que por más de dos décadas lleva un crecimiento sostenido”.

Continuando, agregó: “Eso, la verdad, no es atribuirle a mi Gobierno. Miren que hay alguien que tuvo internas con el ex Gobernador, he sido justamente yo porque hemos tenido visiones distintas, hemos pensado distinto en algún punto. Pero hemos expresado como corresponde en las urnas, dirimimos la responsabilidad de quienes gobernaban y fuimos muy respetuosos de podernos expresar de esa manera. Sino todo se convierte en una pelea interminable”.

Dijo además que "en éstos 20 años lo que hemos ordenado los sanjuaninos ha sido fundamentalmente un modelo de crecimiento provincial. Donde hemos entendido a fuego que no se puede gastar más de lo que se ingresa y que el presupuesto provincial no puede estar destinado para darle todo a algunos y muy poco o nada a otros. Por eso los justos equilibrios han sido durante los últimos 20 años y 7 que corresponden a mi gobierno”.

“Hoy el Gobierno Provincial destina el 30% de su presupuesto en inversión pública que se ve reflejada en construcción de hospitales, caminos, obras de iluminación, construcción de rutas provinciales y nacionales. Construcción de viviendas donde me quiero detener. La provincia de San Juan en términos absolutos y relativos, es la que más viviendas tiene en construcción. Los19 departamentos de la provincia tiene de a uno y muchos más barrios en construcción", dijo Uñac.

Siguiendo con otros temas, como el de la seguridad, el gobernador dijo que “es extremadamente importante, un estado que sepa distribuir entre todas las obligaciones que tiene apuntar a la educación por supuesto que sí. La paritaria fue la más importante en todo el territorio Nacional. Apostar a la seguridad, porque lo que pasa en Santa Fe lo vemos distante, pero si no invertimos en recursos humanos, materiales y de defensa en la policía de San Juan esa realidad que parece lejana empieza a estar más cerca. La responsabilidad del gobernante es esta, en el equilibrio de la distribución está la posibilidad de un crecimiento sostenido y un desarrollo social de la provincia de San Juan y para eso hace falta mucho empleo”.

En otro tramo de su discurso, Uñac sumó que “la provincia ha sabido destinar en épocas complicadas subsidios de tasas porque el crédito es necesario para apalancar el crecimiento del sector privado. Pero el crédito a una tasa razonable y es lo que hemos intentado hacer en la provincia de San Juan. El compromiso que nos queda expresar es que tenemos que hacer un barrio con este sistema constructivo en la provincia. Debemos dar el ejemplo de que en una tierra donde se apuesta mucho a la construcción y estamos acostumbrados al sistema de construcción natural por los diversos movimientos sísmicos, que tuvimos a lo largo de la historia, creemos que el sistema tradicional es el que nos permite estar seguros. Pero el mundo va camino a esta construcción que nos deja menos escombros y es más amigable con el medio ambiente. Se construye con más velocidad y debe ser más barata que la construcción tradicional”.

Para cerrar, el primer mandatario manifestó: “Da gusto venir a un lugar donde se respira trabajo y sueños, debo felicitar a los dueños. En esta provincia tenemos que seguir apostando al crecimiento. Si nos quedamos con lo que hemos logrado empezaría a involucionar y no sería razonable. Estar en una provincia que equilibra las cuentas y obligaciones que el Estado tiene para con su comunidad, haciendo que todos los reclamos sean válidos, pero que en definitiva ninguno mueva el perímetro como para torcer la voluntad de seguir creciendo de manera sostenida y equilibrada. En esta provincia que hemos pasado momentos difíciles, pero hoy estamos intentando equilibrarla y entre todos lo vamos a lograr”, concluyó

Por su parte, Fernando Suárez, propietario de la firma, explicó el avance en la tecnología de ecopanel y aseguró que "este pequeño polo industrial es capaz de generar conocimiento y desarrollo con puestos de trabajos genuinos motorizando aportes a la capacitación de las personas y la cultura del trabajo". Cabe destacar que esta empresa sanjuanina posee 6 líneas de fabricación a la que ahora suma estos ecopaneles.

Además, agregó que “presentamos el sistema de control ecopanel haciendo notar que en la actualidad el sistema de construcción tradicional tiene problemas operativos y económicos, producto de la poca velocidad que se le puede imprimir a las obras, a los elevados gastos, gran cantidad de escombros y desperdicios que se producen, entre otros problemas que se generan al medio ambiente”.

Otros conceptos del empresario fueron: “Poco a poco en el mundo se está reemplazando el sistema tradicional por sistemas constructivos industrializados, disminuyendo y eliminando diversos problemas. Ecopanel es un sistema constructivo moderno y de vanguardia, creado en Italia a mediados de la década de los años 80, replicado en muchos países con plantas industriales. Es el sistema que se utiliza en cualquier tipo de obras en la actualidad. En la Argentina su sistema está en la etapa inicial”, finalizó.

Luego, Marcelo Yornet del IPV aseguró que "estos emprendimientos ayudan al crecimiento de la provincia. Estoy convencido de que debemos hacer una combinación de sistemas ya que todos sabemos que la construcción de la vivienda es fundamental el uso de mano de obra".

"Siempre estamos buscando de tener mayor cantidad de obras para ocupar mayor cantidad de mano de obra. Pero estos sistemas nos permiten intercalar diversas situaciones, como por ejemplo trabajarlo en distintos departamentos donde se dificulta el traslado de materiales", cerró el funcionario.

Finalmente, el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo expuso: "Trabajamos fuertemente y en conjunto con el polo industrial. En la conjunción entre lo público y privado. Poder formar personas para que entre todos podamos salir adelante y construir un San Juan mucho mejor".

"Acá ya están trabajando 25 personas y se puede duplicar de acuerdo a la cantidad de turnos que tengan. Ojalá que haya muchos más turnos para que sean muchas más familias las que puedan llevar un plato de comida a la mesa", completó.

En 2021 la empresa solicitó un crédito de una línea de financiamiento para inversión productiva del Ministerio de Producción, a través del Banco de San Juan, con tasa subsidiada.