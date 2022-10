Reunión clave en San Juan con Siemens por el tomógrafo PET/CT

Fue el fiscal de Estado, Jorge Alvo, quien en declaraciones radiales señaló que, en la respuesta a la carta de documento enviada desde Siemens, señalaron que el dispositivo que falta no es responsabilidad de ellos, sino por las trabas en las importaciones nacionales. “Desconociendo esa situación, nos reunimos con gente de la Aduana y nos explicaron que, en realidad, para que ellos sepan si ese trámite lo ha realizado Siemens y por algún motivo no ingresa el material, necesitan el número de SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones) que denuncian, pero no nos dicen cual es”, dijo Alvo en los micrófonos de Estación Claridad.