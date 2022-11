Reclamo en el Hospital de Barreal: vecinos denuncian mala atención y ausencia médica

Tiempo de San Juan dialogó con Eliana Godoy, vecina de la zona, quien señaló que la problemática no es reciente ni que se trata de hechos aislados, sino que varias son las personas que al acudir al Hospital han tenido mala atención de parte de algunos enfermeros y de médicos. “El Director dice que las guardias son las 24 horas, pero desde las 13 a las 18 hay que esperar que el médico llegue porque no están en el hospital. Lo mismo pasa con una urgencia, y terminamos siendo atendidos y medicados con los enfermeros, cuando no corresponde”, dijo Godoy.