Realizaron un acto por el 213º aniversario del natalicio de Domingo Faustino Sarmiento

Tras la entonación del Himno Nacional Argentino interpretado por la Banda de Música de la Policía de San Juan, se cantó el Himno a Sarmiento y colocaron ofrendas al monumento del prócer por parte del pueblo y del Gobierno, de diputados provinciales, de la Municipalidad de Capital y de parte de la Casa Natal de Sarmiento.

Asimismo se dio lectura al decreto por el que se declara de interés Cultural, histórico y social el natalicio de Sarmiento y el 150 aniversario de su finalización como presidente.

La ministra de Educación Silvia Fuentes, manifestó que “la verdad que estar acá se te llena el corazón de alegría, especialmente a los que trabajamos día a día por la educación, es un día muy emotivo”. Señaló que “pensaba en la familia, en su mamá, papá, en los momentos de juegos de Domingo en esa época en que no había muchos ruidos en las calles, pensaba en la familia de hoy, y pienso en la educación que es un bien de todos, un derecho, pero que cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad”.

Fuentes hizo llegar el saludo del gobernador diciendo que “traigo el cariño y el abrazo del gobernador que por una cuestión de trabajo no puede acompañarnos, ha tenido que viajar a Buenos Aires, pero me pidió expresamente decirles que es un compromiso de él y su equipo, trabajar fuertemente en la educación, en la salud y seguridad. Porque tiene un gran compromiso con la educación, un pedido que me ha hecho".

Agregó que “pensaba en Domingo Faustino Sarmiento, en su legado y que importante somos los sanjuaninos que podemos tener, podemos palpar, podemos entrar a la casa, ver a los turistas qué importancia tiene hoy la cultura para difundir todo lo que fue Domingo Faustino Sarmiento, seguro nos quedamos cortos”.

Por último dijo que “muy orgullosos de estos 213 años, juntos vamos a poder salir adelante con todos los objetivos que tenemos en educación, sacar adelante a nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, no solo es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de los docentes, y también de los papás, hagamos juntos un San Juan grande, un San Juan que lleve en alto la educación y que llevemos con orgullo el ser sanjuaninos y hermanos de Domingo Faustino Sarmiento”.

Por su lado, Silvina Vásquez, directora de la Casa Natal señaló que “hace 200 años en un San Juan de apenas 22.000 habitantes, en esta sencilla casa nacía un sanjuanino que luego de atravesar cordilleras, pampas, desiertos y océanos llego a ser presidente de la Argentina y a forjar los cimientos de nuestra nación”.

Agregó que “tal vez tengamos que esperar mucho tiempo para viajar al pasado y si eso ocurriese, no nos resultara nada fácil volver hacia atrás y conocer a quienes nos precedieron y al igual que Sarmiento soñaron, delinearon y trabajaron por un ideal de nación”.

"Resulta de primordial importancia transmitir a las nuevas generaciones la esencial dimensión histórica de los seres humanos y sus producciones, recrear el pasado es hoy más urgente que nunca, porque si algo define a nuestra época, es la sensación convertida ya en peligrosa convicción de que el mundo comienza con la vida de cada uno”, dijo la directora.

En este sentido indicó que “a 150 años del fin del mandato presidencial de Domingo Faustino Sarmiento siendo su labor símbolo y muestra de firme y esforzada voluntad de realización individual y colectiva, invito a instituciones, empresas y a la comunidad a acompañarnos y a cuidar entre todos este bien cultural, patrimonio de las argentinos que necesitamos legar a las futuras generaciones”.

El acto finalizó con la recorrida de las autoridades de la muestra que se inauguró.

La muestra

"Arte y labores de la Casa. Tareas del Museo" es una exposición temporal de bienes restaurados históricos pertenecientes a la familia Sarmiento.

Esta es una invitación a sumergirse en el vivir colonial de las hermanas Procesa, Bienvenida y Rosario Sarmiento, quienes habitaron esta Casa Histórica, y su hacer cotidiano y en el ritmo actual del museo y sus prácticas y técnicas diarias.

Es una conexión entre pasado y presente de esta casa familiar convertida en Museo y Monumento Histórico Nacional, a partir de esos pequeños fragmentos, gestos, tareas que definen el "arte de estar presente en cada puntada o pincelada al bordar, coser o pintar", y la "profesión de estar anónimamente presente en cada gesto o tarea, al conservar y restaurar".

Forman parte de la exhibición 2 óleos y un almohadón pertenecientes a la familia Sarmiento, pertenecientes a la colección de Casa Natal de Sarmiento, que fueron restaurados por el Taller de Conservación de la DNM durante el año 2023. Estos objetos serán exhibidos y se podrá conocer el estado anterior y posterior al proceso de restauración.

Vida y obra del prócer

Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811, en San Juan. Fue presidente de los argentinos entre 1868 y 1874. Se destacó por su rol imponiendo la educación obligatoria a nivel primario y luchando contra el analfabetismo. De suma relevancia también fue su legado literario y pensamiento crítico, así como su influencia política liberal y sus contribuciones al crecimiento y la identidad nacional de Argentina.

Hijo de José Clemente Quiroga Sarmiento y de Paula Albarracín, Domingo Faustino Sarmiento se crió en una familia muy pobre en el barrio sanjuanino El Carrascal.

Durante la presidencia de Bartolomé Mitre (1862-1868), Sarmiento asumió la gobernación de San Juan. Durante su mandato dictó una Ley Orgánica de Educación Pública que establecía la enseñanza primaria obligatoria. Creó escuelas para los diferentes niveles de educación y la Escuela de Señoritas, destinada a la formación de maestras.

En 1863 se produjo en la zona el levantamiento del Chacho Peñaloza y Sarmiento decretó el estado de sitio asumiendo personalmente la guerra contra el caudillo riojano hasta derrotarlo. El ministro del interior de Mitre, Guillermo Rawson, criticó la actitud de Sarmiento de decretar el estado de sitio por considerar que era una decisión exclusiva del poder ejecutivo nacional. Sarmiento renunció.

Un año más tarde, por pedido de Mitre, Sarmiento viajó a los Estados Unidos. En Argentina se aproximaban las elecciones y un grupo de políticos lo postuló para la candidatura presidencial. El dato curioso fue que estando de viaje hacia Buenos Aires, el Congreso lo consagró presidente de los argentinos. Su mandato inició el 12 de octubre de 1868 y finalizó el mismo día de 1874.

Durante su presidencia, Sarmiento impuso fuertemente la educación pública y la cultura, fundó ochocientas escuelas en todo el país, realizó el primer Censo Escolar y creó el Observatorio Astronómico de Córdoba, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. También realizó el primer Censo Nacional (1869), y ese mismo año, se aprobó el histórico Código Civil creado por su ministro del Interior, Dalmasio Vélez Sarsfield.

A nivel militar, sancionó la Ley de Reclutamiento Militar, compró los primeros buques modernos que tuvo la Nación, creó el Colegio Militar de la Nación, fundó la Escuela Naval, y el Arsenal de artillería de Zárate.

Sarmiento promovió una política unificadora que pusiera fin al aislamiento entre las provincias. Con inversiones extranjeras, amplió el tendido de las redes ferroviarias y de los cables telegráficos, también promovió el desarrollo de la minería en las provincias cordilleranas con rebajas impositivas y beneficios económicos, y promocionó la actividad agrícola-ganadera a partir de la fundación de colonias agrícolas, como en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires

Murió el 11 de septiembre de 1888, en la capital paraguaya de Asunción. Sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta.