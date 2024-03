Orrego protagonizó un emotivo encuentro con un joven con Síndrome de Down

A Santi lo conocí hace poquito en el aeropuerto de San Juan y le dije que lo esperaba por mi oficina para charlar. Hoy, en el Día Mundial del Síndrome de Down, me visitó y charlamos un buen rato. Él es técnico en Turismo, juega al rugby y tiene muchas ganas de seguir haciendo cosas. Fue un placer poder reunirme con él en este día especial para las personas con síndrome de down.