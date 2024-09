Mundo streaming en San Juan: conocé a Puchipuchon

Un VTuber es un youtuber o streamer que usa modelos digitales generados por herramientas de software como Live2D o un modelo 3D, comúnmente utilizan un medio de captura de movimiento para expresarse a través de sus avatares.

image.png

Cristian convive con su pareja, quien lo apoya y entiende su mundo de transmisiones. Aunque ha probado diferentes formatos, su contenido se centra actualmente en League of Legends (LoL) y sesiones de Just Chatting. "Me gustaría hacer contenido IRL (en la vida real), pero por ahora mi computadora me permite hasta LoL o algunos juegos de terror", señala.

El futuro de Puchipuchón se ve lleno de posibilidades. "Quiero seguir sumando espectadores, mejorar mi PC y crear una comunidad más grande", dice con entusiasmo. En su entorno familiar, no ha recibido críticas, aunque reconoce que algunos de los miembros más mayores no entienden del todo este mundo.

Cristian sigue manteniendo viva la chispa que lo llevó a iniciarse en el streaming: disfrutar el tiempo con amigos, reírse y compartirlo con una audiencia que cada día crece un poco más.