Miércoles frío y con neblina en San Juan

El frío seguirá marcando el pulso del tiempo en San Juan este miércoles. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con neblina durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde el cielo se mantendrá mayormente nublado y por la noche podrían registrarse lluvias aisladas.

Las temperaturas oscilarán entre los 10°C y los 16°C. La mínima se ubicará en torno a los 10°C durante las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 16°C por la tarde.

La neblina será la protagonista durante gran parte de la mañana, por lo que se recomienda circular con precaución en rutas y calles debido a la posible reducción de la visibilidad.

En cuanto al viento, se esperan velocidades leves de entre 7 y 12 kilómetros por hora, predominando del sector norte durante la madrugada y la mañana. Hacia la tarde rotará al sudoeste, mientras que por la noche disminuirá considerablemente su intensidad.

Aunque las probabilidades de precipitaciones serán bajas durante la mayor parte del día, el SMN prevé entre un 10% y un 40% de chances de lluvias aisladas durante la noche, lo que podría ponerle fin a una jornada caracterizada por el frío, la humedad y el cielo cubierto.