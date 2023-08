Mate de por medio, buena compañía y dedicación, cómo es ser autoridad de mesa en San Juan

Desde la Escuela San Martín, Agustín Martín Giuliani , quien ocupa el cargo de vicepresidente, comentó que lleva más de cinco años desarrollando ese lugar en las distintas elecciones que se llevaron a cabo en la provincia. “Me gusta y entre estar en casa prefiero esto. Me gusta estar con la gente. Últimamente en las elecciones ha concurrido poca gente, pero me gusta, encima somos muchos en la mesa y vamos charlando. Se pasa el día de esa manera”, señala.

Entre las distintas situaciones que le ha tocado vivir, relata un episodio en particular que lo marcó. “Tuve un momento donde había voto cantado. En la fila había alguien tratando de convencer o diciendo a quien iba a votar y tuvo que intervenir la policía. Han pasado muchas cosas, pero esa es una de las que más me marcó y aprendí también de eso”, acota.

Con tan solo 24 años, asegura que es indispensable concurrir a las urnas. “Más si se quejan, creo que acá es donde se pueden hacer escuchar”, asegura.

Fernanda Ferrá preside una de las mesas ubicadas en la Escuela Industrial y desde hace 10 años aproximadamente es autoridad durante las elecciones. “Me anoté la primera vez, y me gustó. De ahí no paré y en todas las elecciones me anoto”, comenta.

Siendo madre, pasar todo el día fuera de casa puede resultar un inconveniente. Afortunadamente cuenta con el apoyo de su familia. Es precisamente su madre quien en cada jornada electoral cuida de sus hijos para que ella pueda desarrollar su labor sin inconvenientes ni preocupaciones.

Ante la falta de movimiento de votantes, aseguró: “Es un acto democrático que todos los sanjuaninos deberían apoyar”.

Marcelo Sefair es presidente de mesa en la Escuela Antonio Torres y similar a Fernanda, lleva más de 10 años participando activamente en las elecciones de esa manera. “Empecé por una decisión propia en la escuela Boero, ahí arrancamos. Me gusta participar de este tipo de eventos porque amo mi país y quiero que salgamos adelante”, asegura.

Con mate, uno que otro cigarro para hacer más amena la jornada, y café cuando pega el frío, Marcelo señala que lo que más le gusta de las elecciones es poder encontrarse con personas que no suele ver seguido.

“Es muy importante votar. Estamos viviendo una situación no muy buena y lo mejor que podemos hacer es asistir a las mesas para votar”, expresó, invitando a los sanjuaninos a que concurran a las urnas.

Sin duda una de las autoridades con más experiencia es Estela Becerra, quien con 67 años mantiene su lugar con orgullo. “Estoy como autoridad de mesa desde la gobernación de Alfonsín. Tengo muchas anécdotas, todas placenteras, la gente viene a consciencia y no hay mayores inconvenientes”, asegura.

Durante las PASO 2023 le tocó estar en la Escuela Antonio Torres, donde no solo preside la mesa, sino que comparte sus conocimientos y ayuda a que la jornada sea más amena para quienes la acompañan.

Invitando también a los sanjuaninos a que acudan a las urnas, Estela comenta: “Estamos en democracia y es importante que vengan y que voten, que expongan su voz. Hemos tenido señoras de 95 años que viene a votar, en andadores, con bastones. Da gusto y placer que vengan. Me encanta ser autoridad de mesa. Mientras me digan que si voy a seguir porque esta parte cívica me encanta”.