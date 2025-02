La madre de dos adolescentes trans apuntó contra Milei tras prohibir la hormonización: "Criminaliza los tratamientos y los vuelve ilegales"

Para Ávila, aún existiendo una ley, la situación en San Juan no era buena y "esto empeora aún más las cosas porque criminaliza los tratamientos y los vuelve ilegales". Además, en la provincia no hay especialistas para atender infancias y adolescencias trans y los pacientes deben viajar. "En el caso de mis hijas, siempre me ha cubierto el tratamiento mi obra social pero, las he tenido que llevar a Buenos Aires porque en la provincia no hay especialista en infancias y adolescencias trans", detalló.

Durante todo el tratamiento de hormonización, que comienza alrededor de los 16 años, Alejandra tuvo que tramitar en su obra social para que sus hijas puedan viajar a Buenos Aires y, a pesar de todo, "hay obras sociales que no lo cubren".

En la Ley de Identidad de Género está contemplado que las obras sociales se hagan cargo de los tratamientos de hormonización y, además, los medicamentos se entreguen en centros de salud públicos de todo el país para aquellos pacientes que no tienen cobertura médica pero, según Ávila, esto tampoco estaba sucediendo o funcionando bien en San Juan.

La mujer explicó que tampoco son tantos los adolescentes que eligen la hormonización y que algunos prefieren usar bloqueadores. El bloqueador en las mujeres trans, que son aquellas que nacieron biológicamente como varones, tiene el efecto de detener el crecimiento de los genitales y el bello y en los varones trans, quienes nacieron biológicamente como mujeres, hace lo mismo con los pechos y la menstruación. Lo que aún no saben desde el colectivo LGBTIQ+ es si el decreto también incluirá la prohibición de que los menores usen bloqueadores.

"Si realmente llega a suceder y se prohíbe la hormonización en menores de 18 años, el daño psicológico es enorme. Hay muchos adolescentes que no están conformes con su cuerpo. Para los varones trans el tema de la menstruación es realmente problemático", afirmó.

La situación se complica aún más en el caso de los varones trans (quienes nacieron biológicamente como mujeres y transicionan al género masculino) porque ellos utilizan una inyección que se coloca cada tres meses y que cuesta $300.000.

En el caso de las mujeres trans, el tratamiento puede ser mediante gel o mediante pastillas pero "el gel no se consigue", sostuvo Ávila. Las pastillas para mujeres trans se llaman Ronfase 17-B estradiol y el blíster cuesta unos $12.000 pero dura un mes.

En todo caso, habrá que esperar al decreto completo para "examinar la letra chica", dijo Ávila, pero ya se habla de prohibición esto convierte en ilegal o criminal cualquier tipo de tratamiento de hormonización en adolescentes trans.

¿Cómo funcionan los bloqueadores en personas trans?

Los bloqueadores son el tratamiento elegido por muchas personas trans que en su adolescencia los utilizan para inhibir el desarrollo de las características propias de su sexo biológico. Así existen los bloqueadores de testosterona, los bloqueadores de estrógenos y los bloqueadores de la pubertad. Sin embargo, tienen efectos secundarios y, por eso, muchas personas trans deciden no tomarlos. De igual manera, los tratamientos por bloqueadores deben ser recetados por un especialista.

Bloqueadores de testosterona

Bloquean los receptores de andrógenos, que son los receptores hormonales del sexo masculino.

Retrasan o detienen los cambios físicos que ocurren por la testosterona.

Pueden aumentar el riesgo de desarrollar presión arterial baja y altos niveles de potasio en el cuerpo.

Bloqueadores de estrógeno

Impiden que las células elaboren o usen estrógeno, una hormona que participa en el ciclo menstrual, la formación de las características sexuales femeninas y el embarazo.

Bloqueadores de la pubertad

Suprimen la liberación de estrógenos y testosterona.

Se usan para tratar la disforia de género, una condición en la que una persona siente incomodidad o angustia por un desajuste entre su identidad de género y su sexo biológico.

¿Cómo funciona la hormonización en las personas trans?

En adolescentes trans, la hormonización sirve para modificar el cuerpo y que sea de acuerdo con la identidad de género de la persona que hace el tratamiento. Los medicamentos tienen la función de aumentar o disminuir los niveles de hormonas masculinas o femeninas y, por eso, puede ser hormonización feminizante o masculinizante.

Hormonización feminizante

Se toman medicamentos que bloquean la testosterona y se administra estrógeno

Se desarrollan rasgos sexuales secundarios femeninos. Por ejemplo, el crecimiento de las mamas o las caderas.

Puede afectar la fertilidad y la función sexual

Hormonización masculinizante