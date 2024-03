IPV: preparan un nuevo sorteo masivo de casas en San Juan

Respecto para qué departamentos de San Juan será la convocatoria, Peralta informó que no está definido, "porque todavía estamos evaluando cuáles serían los barrios que están para ser sorteados. Está en proceso de evaluación, por eso no estamos en condiciones de ni siquiera de establecer una fecha".

También Peralta detalló sobre la metodología a seguir que "la idea es que el sorteo sea cuando estemos próximos a terminar el barrio, porque si no se genera demasiada expectativa y a veces con las condiciones financieras que hoy el país está atravesando no es viable terminar una obra en una fecha establecida. Entonces la expectativa es muy grande para las familias y no queremos jugar con eso".

image.png Elina Peralta, directora del IPV de San Juan, confirmó el regreso del sorteo de casas.

En este marco, la directora del IPV consideró que "lo más viable es hacer el sorteo próximo a poder terminar una obra".

En San Juan la demanda de casa sigue siendo importante. Más con las condiciones de los que alquilan que se vuelven cada vez más insostenibles con la inflación. La construcción de la vivienda social es una solución que en los últimos años ha apuntado a la clase media y clase baja en la provincia pero se ralentizó en los últimos meses debido a la falta de inversión nacional anunciada por la gestión de Javier Milei. Sin la llegada de fondos nacionales para obra pública, Orrego debe apelar a fondos de las arcas provinciales para sostenerla, también para evitar que se caigan los puestos laborales que conlleva.

Peralta se mostró medida en decir cuántos sanjuaninos están a la espera de una vivienda. Sobre la cifra, expresó que "no sabría decir a ciencia cierta, pero sí es mucho. En este momento de las obras que tenemos activas estamos cubriendo 4.000 viviendas, que no es menor, repartido en los diferentes departamentos de San Juan, pero siempre es insuficiente la respuesta a la demanda habitacional".

Cómo se hacen los sorteos en San Juan

Con esta confirmación, se retomarán los sorteos como mecanismo de asignación de casas del IPV. El orreguismo no dijo si usará exactamente el mismo método que la gestión anterior.

El último proceso de este tipo se concretó en noviembre de 2023, cuando se sortearon más de 1.600 viviendas distribuidas en 18 nuevos barrios. Muchos de los que fueron beneficiados y completaron la documentación aún no reciben la llave.

El mecanismo que usó la gestión de Sergio Uñac consistió en una previa inscripción de los interesados para el barrio en la zona de su domicilio, para luego hacer girar el bolillero de la Caja de Acción Social y de esa manera determinar los ganadores titulares y suplentes. Luego el IPV constataba los requisitos y papeles en regla por parte de los preadjudicatarios.

Históricamente se apeló a la definición de grupos para el sorteo, lo que genera mayores o menores chances de ser sorteado al aspirante. Por ejemplo, en 2023 se dividió así: Grupo 1 – (inscriptos hasta el 2007); Grupo 2 – (inscriptos entre 2008 y 2014); Grupo 3 – (inscriptos entre 2015 en adelante); Grupo 4- Discapacidad Motriz; Grupo 5 – Discapacidad General; Grupo 6 – Fuerzas de Seguridad y ex combatientes de Malvinas.