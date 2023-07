Guillermo Collado, hurgador de apellidos y atesorador de votos

Lleva 40 de sus 60 años recolectando votos impresos de cada elección. El más antigua data de 1953, de antes de su nacimiento, porque a la colección la empezó su papá. "Yo recuerdo que yo tenía como 10 años cuando pasamos por la sede del Partido Bloquesta que estaba por calle 9 de Julio. Era en ese entonces la sede de La Reforma y estaba tapizado el piso de votos porque habían perdido. Entramos y yo levanté varios para llevarnos", cuenta.

Antes era más fácil la tarea, asegura, porque en las primeras boletas venían los candidatos de todos los departamentos en un mismo papel. Ahora solamente junta las de Capital, que es el lugar donde vota, pero de otros años tiene de toda la provincia. No son solo papeles, son el testimonio de la vida política de San Juan de las últimas décadas. En ellas se refleja quiénes fueron candidatos, por qué partidos, qué cargos existían, permiten inferir quiénes "saltaron el cerco" con el correr de los años, entre otras curiosidades. En pocas palabras, un registro de la democracia sanjuanina.

Antes era más fácil la tarea, asegura, porque en las primeras boletas venían los candidatos de todos los departamentos en un mismo papel. Ahora solamente junta las de Capital, que es el lugar donde vota, pero de otros años tiene de toda la provincia. No son solo papeles, son el testimonio de la vida política de San Juan de las últimas décadas. En ellas se refleja quiénes fueron candidatos, por qué partidos, qué cargos existían, permiten inferir quiénes "saltaron el cerco" con el correr de los años, entre otras curiosidades. En pocas palabras, un registro de la democracia sanjuanina.

El padre de Guillermo, Pedro Collado, hoy tiene 88 años y toda la vida se interesó por ese hobby. Era perito mercantil y llevaba las cuentas de varias fincas cuando le despertó intriga, al votar por primera vez, porque su médico era candidato a vicegobernador y había ganado las elecciones. Entonces, Pedro quiso completar todas las postulaciones de esos comicios y recolectó las primeras boletas. Fue cuando se consagraron Frondizi para presidente de la Nación y Américo García como gobernador de San Juan.

Eso fue cinco años antes de que naciera Guillermo. Y luego, entre ambos, armaron una colección única en el país, la que ostenta ser una recopilación de todos los eventos electorales localess, cada dos años, desde el retorno a la democracia e incluso de varios años anteriores.

Entre las perlitas que resguardan los Collado están, por ejemplo, la de la postulación de Leopoldo Bravo con la boleta del '63, cuando ganó la primera Gobernación, también las de algunas elecciones especiales como la consulta por el Canal de Beagle que impulsó Raúl Alfonsín en 1984, la reforma constitucional que motorizó Carlos Menem en 1994, y el plebiscito de José Luis Gioja al que convocó en 2011. Son aproximadamente 30 elecciones que Collado documentó, codo a codo con su papá, a través de su colección de votos.

Guillermo Collado, coleccionista de votos

Apellidos que hablan

Por otro lado, Guillermo creó el Centro de Genealogía y Heráldica de San Juan en el año 2004. Él sabía que había en el país otras delegaciones como en Buenos Aires, Córdoba y Tucumán y se había interesado en este tema desde muy joven, con el nacimiento de una prima. El chispazo vino cuando se dio cuenta de que la bebé tenía un álbum donde aparecía un arbolito dibujado con los nombres de los antepasados. De esa manera pensó en hacer el suyo personal, más extenso.

"En ese entonces vivía mi abuela, libanesa, que me dio mucha información de la familia. Empecé a preguntar y los Madcur son de la religión drusa que tiene por costumbre poner a los hijos e hijas como segundo nombre el nombre del padre y como tercero el nombre del abuelo paterno, lo que ayuda a reconstruir la genealogía de la familia. Y eran todos Madcur, porque se casaron entre primos hermanos, entonces pude reconstruir hasta tres generaciones, que son equivalentes a 100 años de historia familiar", cuenta. Guillermo incluso pudo transcribir los nombres del árabe, deletreándolos como sonaban.

En el 2010 contactó a un rosarino que hacía genealogía y le preguntó cómo había hecho para hacer sus investigaciones. Como ese hombre era de profesión informático, se había hecho un perfil de Facebook cuando en ese entonces las redes sociales eran totalmente nuevas, por lo que a Guillermo le daba miedo hacer algo similar. Pero lo hizo. Y cuando puso en el buscador de personas de Face la palabra "Mazcour", aparecieron varios y clickeó "al que tenía más cara de viejo", de esa forma encontró a un primo tercero del otro lado del mundo, en la provincia de Monte Líbano.

Así fue, por curiosidad también, que Guillermo convocó a otros con su mismos intereses y empezaron a reunirse en el Centro de Genealogía y Heráldica, mediante el cual lograron hacer varias publicaciones de sus trabajos.

Desentrañaron, por ejemplo, cuáles fueron las familias de los vecinos fundadores de San Juan, las historias de los Del Carril, de los Sarmiento, le fueron dando formatos de arbolitos genealógicos y así pudieron echar luz sobre los descendientes de famosas familias sanjuaninas.

Llevan ya 11 publicaciones con artículos que tienen valor científico, sobre asuntos generales y específicos, pasando por temáticas como cuáles son las familias de origen británico en San Juan; cuáles fueron las familias con actuación en la Revolución de Mayo; cuáles fueron las familias de inmigración española que llegaron a la provincia; cuáles de los pueblos originarios y de origen italiano en San Juan; y también publicaron la lista de las víctimas del terremoto del '44.

Para el año que viene, cuando cumplirá la institución 20 años, preparan hace largos meses un congreso que será la unión del encuentro nacional y del americano. Se hará entre el 23 y el 26 de octubre del 2024.

Guillermo Collado, referente de la Genealogía en San Juan

Rebelde con los números

Guillermo nació en San Juan el 13 de abril de 1963. Su padre, oriundo de 25 de Mayo y su madre nacida en Cochagual, se habían conocido en Capital, donde estudiaron la secundaria. Tuvieron a Guillermo y su hermana, tres años menor. "Mis padres son de los números y nosotros de las letras", dice porque su hermana es doctora en Letras y él es magíster en Comunicación.

Sus padres apostaban a que siguiera la carrera de contador, pero Guillermo sentía que no era lo de él y estuvo buceando por abogacía pero no le gustó, porque era una carrera "muy de memoria", según dice.

También había como una especie de mandato familiar de que debía convertirse en ingeniero como su tío, que era exitoso, el famoso constructor sanjuanino Monir Madcur, pero a Guillermo le aburría y le costaba hacer sumas y restas. Él quería algo más humanístico. Le gustaban los idiomas, al punto que daba clases de inglés desde muy joven y también estudió algo de francés y de alemán. También de muy chico era fanático de las enciclopedias.

"Yo soy medio ratón de biblioteca, pero la verdad es que me atraen los libros para picotearlos, tomo lo que me sirve de cada capítulo y es muy raro que los termine de leer", apunta.

Gracias a un test vocacional, cuando tenía 20 años, decidió estudiar Ciencias de la Comunicación, en un principio atraído por el periodismo. Pero al incursionar en la carrera se dio cuenta de que le gustaba la investigación, la teoría de la comunicación y eso lo llevó a perfeccionarse en áreas específicas. Hizo una maestría en Relaciones Internacionales y viajó a Estados Unidos donde se especializó en Comunicación de masas, que estaba muy en boga por esa época.

Corría la década de los '90 y empezó en la Universidad Nacional de San Juan a trabajar como becado en investigación. Luego trepó a ayudante en la cátedra de Semiótica, hasta que en 1994 se hizo cargo de la materia de Nuevas Tecnologías. Ahora, y desde hace muchos años, imparte Teoría de la comunicación y también enseña sobre Periodismo en la historia de San Juan.

Collado ha dirigido más de 60 tesinas en comunicación. También fue director de departamento de Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales entre el 2005 y 2012, y coordinador del gabinete de comunicación GEICOM. Entre otras de sus facetas, integra el Tribunal Académico en la UNSJ.

Dice que no es afiliado a ningún partido, pero ha ido a reuniones de varias fuerzas para conocer de qué va la cosa. Así, pasó hace tiempo por meetings de la Unión Cívica Radical, de un partido denominado Acción Solidaria que estuvo con el PJ de Jorge Escobar, del Partido Intransigente y también del Partido Socialista.

Desde 1999, Guillermo está casado con Miriam Ruiz que es profesora de Filosofía y Pedagogía y ambos son padres de Anita, que tiene 16 años.

En su casa, además de las colecciones de votos y las publicaciones de investigaciones sobre genealogía en San Juan, exhibe cuadros originales de Santiago Paredes que le compró al famoso artista sanjuanino, donde se luce la casa de Rawson en una obra y la casa de Laprida en otra, pintadas en grafito.

Para Guillermo, sus actividades escarban en el pasado pero también sirven para mirar el futuro y son, sobre todo, valiosas llaves para reconstruir la identidad, concluye.