"Guanaco", el sanjuanino que en pandemia comenzó a fabricar sus propios accesorios construyó una marca de diseño

“Siempre me gustaron los accesorios y sentía que no había tanto, o nada prácticamente. Así que empecé haciendo para mí”, asegura Franco Licata , creador de la línea de accesorios para hombres “Guanaco” . Él diseña, corta cuero, cose, pega y fue también quien investigó sobre orfebrería para poder dedicarse a este rubro.

WhatsApp Image 2024-05-09 at 17.39.01 (3).jpeg

“En pandemia como no estaba trabajando mucho en la pelu, me puse a investigar, aprendí. Me puse a investigar sobre los materiales y siempre me había gustado el diseño”, reconoce.