Fue albañil, mecánico, maestranza y, pese a tener la jubilación en mano, ahora se la rebusca vendiendo diarios

En las redes "Así de confundido me tenés": la foto viral de un colectivo de la Red Tulum

"Toda la vida trabajé. Me gusta trabajar, me hace sentir bien. Yo ya estoy jubilado pero igual sigo trabajando para ayudar a mi familia. Acá en el puesto de diario falto sólo cuatro días al año. Estoy todas las mañanas, desde las 6, cuando voy a buscar los diarios, hasta las 13hs. En las tardes no vengo", cuenta uno de los canillitas más famosos de la calle España.