Folclorista y tapicero: quién es el hombre detrás del viral cumpleañero en una calle cortada

Había que celebrar su cumpleaños. Estaban todos sus seres queridos y el día se prestaba para disfrutarlo. "En invierno uno trata de aprovechar el sol sanjuanino, estaba fresco, adentro no tenía tanto espacio y éramos muchos. Entonces a mi sobrina se le ocurrió que pusiéramos la mesa en la calle porque era domingo, está todo cortado y tranquilo", dijo Nereo a Tiempo de San Juan. Recuerda que en su familia siempre hacen asados a la orilla de la calle o en la vereda.

Para celebrar un año más de vida, Nereo recibió la visita de 30 personas. Sin dudas la gran ausente fue su madre, que "no vino porque tiene 92 años, pero gracias a Dios la tengo con vida".

"Esta cuadra lleva cortada como 30 días, pero la obra viene desde la Esquina Colorada hace como dos meses. Es un problema pero hay seguir `apechugando´. Y nos queda como 15 días más con el corte, según me dijeron las personas que estaban trabajando".

Ese día festejó a lo grande: "Lo tradicional son las empanadas hechas en el horno de barro que nos presta un vecino y que hace mi cuñada; además hubo callitos; lengua a la vinagreta y el asado, infaltable. Mis sobrinas trajeron los postres. Después de sobremesa hubo guitarreada porque es infaltable para mi cumpleaños", contó.

"Mis vecinos se paraban a brindar, saludar. Algunos me decían `siempre innovando vos´, otros me decían `piquetero´, a modo de chiste", comentó entre risas.

Se preparaba el festejo y su sobrina, Agustina, tomó una foto que terminó saliendo del ámbito familiar. La subió a sus redes sociales, como Facebook y Twitter, donde se veía un gran mesón preparado, la calle cortada de fondo y escribió: "Mi tío aprovechando el corte de la ig de la rosa para clavar mesaza en el medio de la calle". En cuestión de horas ese posteo se viralizó no solo en San Juan sino también en medios de comunicación nacionales. Solo en Twitter, hasta el día de la fecha, esa publicación cuenta con más de 4.000 Me Gusta.

Frente a la repercusión de lo ocurrido, Nereo dijo que se "sorprendió, la verdad que salga una cosa tan de repente, espontánea y se llegue a viralizar. Me empezaron a llegar mensajes al teléfono diciéndome que por qué no los había invitado. En mis cumpleaños casi siempre han sido hasta 50 personas".

Y el cantor ya sueña con hacer algo más grande para sus 60: "Si Dios quiere y estoy bien, me gustaría hacer algo más grande. Siempre me ha gustado las fiestas en las casas, no tanto en salones. A veces hay que calentar algo, prender fuego; y a mí me gusta mucho el campo, soy muy de Calingasta adentro", reflexionó.

DE CALINGASTA A LA GRAN CIUDAD

"Pichuco" es oriundo de Villa Corral, Calingasta, un pueblo que según él "está desapareciendo de a poco". "Me vine de allá a los 8 años y cuando terminé la primaria empecé a trabajar en lo que podía", dijo.

Primero su padre, madre y hermanos, comenzaron a vivir en la casa en la que actualmente habita Nereo. Fue su abuela quien lo cuidó para que terminara sus estudios y ya luego se sumara al resto de su familia en Rivadavia. Año 1973 explica este cantor, "se estaba iniciando la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ enfrente y mi papá tuvo la oportunidad de trabajar ahí y ya nos quedamos".

Dio sus primeros pasos cantando folclore cuyano y ahí fue cuando "pude seguir cantando en radio, estable con La Pandilla y Alberto Vallejo durante muchos años, hasta los 14. Así fue como recorrimos la provincia y cantaba en distintos lugares", recordó Nereo.

"La Pandilla del Tío Melchor" era conducido por Alberto Vallejos. Los domingos por las mañanas, temprano, en la vieja radio Colón, se presentaba a los niños que querían compartir su música, muchos de ellos triunfaron en el país. Pero la historia de Nereo con el folclore no terminó ahí, sino que "un poco más grande pude formar un dúo, y hacer una grabación compartida de homenaje a Ernesto Villavicencio que se hizo en el año 2000".

LA TAPICERÍA, SU GRAN PASIÓN

Todos en el barrio conocen a Nereo. Aún en esas cuadras se conservan los vecinos de muchísimos años, "los buenos vecinos", donde es normal el saludo al pasar. Pero sin dudas la gran mayoría lo conoce por su tapicería que tiene hace casi tres décadas.

"Trabajé en una tapicería y después ya me independicé. Llegué a tener remiseras, servicios de lunch, salón de eventos infantiles, inicié varias cosas; pero lo que más me gusta es la tapicería, nunca la dejé e incluso me dediqué de lleno cuando mis hijos se encargaron del negocio", cerró.

