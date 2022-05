¿En qué quedó el pedido del uso obligatorio del barbijo en Energía San Juan?

Polémica y molestia se vive desde hace días en el ingreso de Energía San Juan , ya que varios usuarios son frenados en la puerta y no se les permite el ingreso hasta tener colocado el barbijo como corresponde . Incluso desde la repartición colocaron distintos carteles en las puertas de ingreso donde aclaran que no permitirán el ingreso al establecimiento sin este elemento.

Ante esta situación consultado por Tiempo de San Juan , Juan Sancassani, titular de Defensa al Consumidor confirmó que en cuanto tomaron conocimiento de la situación enviaron inspectores hasta calle Mendoza a metros de Avenida Libertador, donde corroboraron que los carteles aun figuraban en el lugar y personal de seguridad seguía la indicación de no permitir que nadie ingrese si no llevaba barbijo. “Labramos un acta de constatación. Los inspectores fueron atendidos por un abogado de la empresa, quien aseguró que se pedía el barbijo ya que buscaban cuidar a los usuarios y sus trabajadores. Ese era el motivo tras la prohibición de permanecer sin barbijo en el lugar”, comentó Sancassani.

Lamentablemente, Defensa al Consumidor no es autoridad de aplicación en esta situación, por lo que no pueden actuar de oficio, según detallaron. La única forma en la que pueden hacerlo es si se realiza una denuncia. “Hasta el momento no tenemos denuncia formal. El usuario solo debe acercarse a mesa de entrada de Defensa al Consumidor, en el Centro Cívico, y realizar el reclamo. Como ya hemos constado la falta, no haría falta nada más que la denuncia para poder actuar”, resaltó el titular del área.

Pese a que no pueden actuar de oficio, confirmó Sancassani que el lunes mantendrán una reunión con funcionarios del Ministerio de Salud, que es la autoridad de aplicación, para que tome cartas en el asunto, ya que destacó que no se puede obligar a usar el barbijo en interiores o espacios cerrados, debido a que la provincia está vigente del Decreto Provincial Nº2420/22 que indica la recomendación del uso y no la obligatoriedad.