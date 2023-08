En medio del intenso Zonda, ¿nevó en la cordillera sanjuanina?

El funcionario se animó a proyectar que podría derivar en un derrame de 900 hectómetros cúbicos de agua a lo largo de la próxima temporada. Hay que recordar que el último pronóstico del volumen de agua que proveerá el Río San Juan durante fue el del período octubre del 2022 a septiembre del 2023, de 992.88 hm3. Se trata de un 56% de la media histórica, y un régimen seco.

Cascón destacó que siempre es bueno para las provincias cordilleranas como San Juan tener una nevada, pero recordó que las que se producen en época tardía como ahora, en lugar de consolidarse, pueden sublimarse (derretirse o evaporarse) según como siga el clima en los próximos días y si ocurren temperaturas altas. “O sea, hay que seguir expectante, y esperando las próximas nevadas para días venideros, ya que algunos modelos de proyección meteorológica los están anunciando”, se esperanzó el funcionario.

Hace pocos minutos, el departamento de Hidráulica informó los datos de altura de nieve registrados en las estaciones meteorológicas ubicadas en cordillera y efectivamente, todas tienen acumulación. Donde más nieve hay es en Teatinos, con 50 centímetros, seguida por Pachón, con 30 cms. Luego, en las estaciones Del Carmen, Calderón, y Corrales de Alambre hay 20 cms en cada una. Solo Patos Nortes tiene 10 cms.

El viento más largo

Por su parte, el climatólogo Germán Poblete contó en radio Sarmiento que lo bueno es que se han producido nevadas en la zona donde están los dos afluentes más importantes del Río San Juan que son el Río Blanco y el Río Los patos Sur.

Poblete explicó que el evento del viento Zonda que vivió San Juan no fue de los más intensos –registro ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora- pero sí fue muy extenso, ya que empezó el domingo a la tarde y durante todo el lunes estuvo vigente.

No obstante, explicó que por la forma en que se dirigió, que fue un frente perpendicular a la cordillera, en lugar de transversal, no dejó tantas nevadas como en Mendoza. “En Mendoza, desde San Carlos y hacia el sur del país, la cordillera recibió nevadas interesantes, de hasta 71 cms. En San Juan, no tanto, ya que desde el sur de Calingasta hacia el norte no llegaron las nevadas”, explicó. Por eso es que en Jáchal las nevadas han sido escasas.

Para esta semana advierte que la masa fría del sur empezará a estacionarse “paulatinamente” en la provincia de San Juan, y que el día más frío recién será el miércoles, hacia la tarde. “Hoy es un día de transición donde está dominando el Zonda de altura en superficie, hacia la tarde empezará a manifestarse un componente del Sur-oeste.