Con grandes producciones nacionales, artistas locales, propuestas para todas las edades y experiencias innovadoras, el Teatro del Bicentenario continúa consolidándose como espacio cultural. La programación de junio permite que los sanjuaninos accedan a espectáculos de excelencia que antes solo podían disfrutarse en otras provincias.

El mes de junio se presentará una de las producciones más ambiciosas de la temporada: Carmina Burana, una producción original con coreografía de Mauricio Wainrot, que reúne a 28 bailarines de San Juan como así también de distintas provincias argentinas, y la participación especial en su rol protagónico del bailarín argentino radicado en Estados Unidos, Lucas Segovia. Del 10 al 13 de junio, la Sala Principal se convertirá en escenario de una obra que permite que los espectadores se emocionen y vibren con una de las puestas más emocionantes de los 10 años del Teatro.

Ese mismo compromiso, continuará con La verdadera historia de Ricardo III, protagonizada por Joaquín Furriel y dirigida por Calixto Bieito. La reconocida producción del Complejo teatral de Buenos Aires y Club Media llegará al Teatro del Bicentenario los días 20 y 21 de junio, acercando a la provincia una de las propuestas teatrales más destacadas de nuestro país.

La música también tendrá un lugar central en la programación. El 28 de junio a las 20 h, la Sala Principal recibirá un nuevo concierto de la Camerata San Juan. La presentación ofrecerá al público la posibilidad de disfrutar de un repertorio especialmente preparado para seguir fortaleciendo el vínculo entre la música y la comunidad.

La Sala Auditórium también contará con una programación que pone en valor tanto el talento local como las expresiones artísticas contemporáneas. Teatro, jazz, música popular, audiovisuales y nuevas propuestas escénicas formarán parte de una agenda que busca generar espacios de encuentro.

En las primeras semanas pasaron “La Parte Sumergida”, una travesía poética sobre la amistad y los vínculos; “Kapai Duo – Devotion”, que exploró nuevos universos sonoros desde el violoncello; y el 13 de junio, se presenta “Sismografía 1944”, una experiencia inmersiva que invita a conectar con la memoria colectiva de los sanjuaninos a través del formato de cine ciego, en el marco de la Fundación de San Juan.

Luego para la segunda mitad del mes, formarán parte de la programación el Tito Oliva Jazz Quinteto, Cuadros Colgados con su homenaje a Sumo y The Doors, el espectáculo Canciones del Dúo Cangemi Guevara, la propuesta folclórica y andina de Whipala – Raíces y la obra teatral Yo, tú, él, ella y la epopeya.

Cada función representa una oportunidad que busca acercar el arte a la comunidad, generar oportunidades para los artistas y fortalecer los espacios de encuentro y conexión con la comunidad.

Las entradas para todos los espectáculos están disponibles en la boletería del Teatro del Bicentenario y a través de TuEntrada.com.