El Paso Internacional de Agua Negra cerró su temporada por condiciones climáticas adversas

El Paso Internacional de Agua Negra quedó oficialmente cerrado este martes 9 de junio a las 18, dando por finalizada la temporada 2025-2026. Así lo informó el Ministerio de Gobierno de San Juan, a partir de lo comunicado por la Coordinación del Centro de Frontera Agua Negra, dependiente de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera del Ministerio del Interior de la Nación.

La decisión se tomó por el ingreso de un frente frío que provoca intensas nevadas en la zona de alta montaña, lo que impide garantizar condiciones seguras para la circulación de vehículos y usuarios.

Según detallaron las autoridades, tanto la coordinación argentina como la chilena tenían previsto cerrar el paso el próximo 14 de junio. Sin embargo, las condiciones meteorológicas registradas en los últimos días obligaron a adelantar la medida por razones de seguridad y prevención.

El Paso de Agua Negra es uno de los corredores internacionales más importantes para la conexión entre San Juan y la Región de Coquimbo, en Chile, especialmente durante la temporada estival, cuando miles de turistas y transportistas utilizan la ruta.

Desde el Gobierno provincial recordaron que la reapertura del paso será comunicada oportunamente, una vez que las condiciones climáticas permitan restablecer la transitabilidad de manera segura.