El abuelo que vivió ochos censos y la docente que salió a la calle por amor a la Patria

Jacinto Vega nació en 1933 y desde entonces ha participado de ocho de los once censos que se han desarrollado en la historia del país. El hombre, de 89 años, es un conocido habitante del departamento de San Martín y protagoniza una de las tantas pequeñas historias que hay detrás del Censo 2022 que se lleva adelante este miércoles después de 12 años.

El hombre vive a metros de la municipalidad. En una casita que comparte con su compañera de vida, con quien lleva casado más de 50 años, Jacinto cuenta que palpitó con gran entusiasmo la visita de las censistas. No tiene muchos recuerdos del censo de 1947, el primero que vivió cuando apenas era un niño, pero con ayuda de su esposa contó que en aquellos años vivía en una humilde casilla de madera junto a su familia.

Abuelos vivieron mas de 8 censos y lo comparan con el nuevo

A un par de cuadras de la casa de Jacinto, una docente que se transformó en censista por un día por amor a la Patria. "Me gusta participar de los censos. Es una parte que todos nos tenemos que comprometer para saber en las condiciones que estamos viviendo. Por suerte la gente está con mucha predisposición. Yo no vengo del gobierno, yo soy del pueblo. Soy docente desde los 23 años y me gusta participar de este tipo de acciones. Es cada tanto y es aportar un granito de arena. Mi familia está de acuerdo y contenta con mi acción", comentó Rosa Sosa.