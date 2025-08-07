jueves 7 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Chimbas

Desde muy temprano comenzó el peregrinar de sanjuaninos para pedir y agradecer a San Cayetano

Gran cantidad de fieles honran este jueves al santo patrono de la prosperidad económica, en una fecha que conmemora el día de su fallecimiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Antes del amanecer, comenzó el movimiento de fieles sanjuaninos por San Cayetano.

Antes del amanecer, comenzó el movimiento de fieles sanjuaninos por San Cayetano.

image

Desde muy temprano, este jueves 7 de agosto comenzó el movimiento de sanjuaninos en la parroquia del barrio Parque Industrial, en Chimbas. Eso para agradecer y pedir a San Cayetano, patrono del trabajo y el pan, en su día.

Lee además
desde temprano, los fanaticos sanjuaninos hicieron sentir el furor por lali
Galería

Desde temprano, los fanáticos sanjuaninos hicieron sentir el furor por Lali
Camionetas de empresas chilenas en el proyecto sanjuanino Vicuña. 
Tensión creciente

Las dudas que despierta la aplicación en Vicuña de una norma que beneficia a chilenos sobre sanjuaninos

Con gran cantidad de puestos de vendedores y una nutrida agenda de actividades que se desarrollarán a lo largo de toda la jornada, cuando se espera que haya una gran presencia de promesantes, devotos y fieles.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Tiempo desde el lugar, en las celebraciones de San Cayetano En el corazón del Barrio Industrial se encuentra el Santuario de San Cayetano, que desde las 6 am está registrando movimiento por las celebraciones que se realizan al patrono del pan y el trabajo. Pedidos, agradecimientos y una jornada más que especial se espera vivir durante todo este jueves en Chimbas. Seguí toda la información en @tiempodesanjuan #sancayetano"

En la parroquia se realizan cinco misas durante la jornada (8, 10, 12, 14 y 17:30 horas); además la Santa Misa de Cierre de las fiestas patronales se realizará a las 20 horas.

Además, a las 11 será desarrollarán los bautismos y la procesión se llevará a cabo a las 16 horas por las calles del barrio.

image

Fuera de las ceremonias litúrgicas, se realiza además una feria de artesanos y emprendedores. Allí los visitantes pueden encontrar una variedad de productos gastronómicos, panificaciones artesanales, indumentaria, adornos y recuerdos, además de artesanías religiosas.

Sumado a eso, se realizará un taller denominado “Origami por la paz” a partir de las 15 horas en la Plaza de San Cayetano. La propuesta es poder plasmar en cada gruya un deseo. El taller será dictado por María Florencia Bonelli, presidente de la Asociación Argentina de Origami.

Temas
Seguí leyendo

La empresa de transporte respondió tras el drama de los 40 sanjuaninos varados en Chile y reconoció que hubo un "mini evento técnico"

La situación de los 40 sanjuaninos del tour de compras en Chile se complica y el panorama no es alentador

Un 15% de los usuarios sanjuaninos de la distribuidora Naturgy ya dejó atrás la boleta de luz en papel

La pasta dental prohibida se sigue vendiendo en la provincia: ¿hay casos de sanjuaninos afectados?

Un grupo de sanjuaninos, virales por parodiar a La Voz: así fue el divertido momento

El caucetero que competía en La Voz se lució en el ring, pero perdió la batalla y se despidió del certamen

Banco San Juan lanza "Alias", una campaña que impulsa la identidad digital de sus clientes

Vuelve la Feria Agroproductiva de San Juan, con productos frescos y sabor local

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El caucetero Walter Vilchez se despidió de La Voz Argentina. video
En la tele

El caucetero que competía en La Voz se lució en el ring, pero perdió la batalla y se despidió del certamen

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así detuvieron al autor de la amenaza de bomba en el show de Lali: insultó a la prensa e hizo gestos a las cámaras
Operativo de película

Así detuvieron al autor de la amenaza de bomba en el show de Lali: insultó a la prensa e hizo gestos a las cámaras

La situación es insostenible: la respuesta del SEC, tras la denuncia contra un mayorista de San Juan video
Declaraciones

"La situación es insostenible": la respuesta del SEC, tras la denuncia contra un mayorista de San Juan

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana
Inseguridad

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana

Quiénes serían los nuevos interesados en comprar un supermercado con sede en San Juan
Negociaciones

Quiénes serían los nuevos interesados en comprar un supermercado con sede en San Juan

El plazo fijo sigue siendo una alternativa muy usada por los ahorristas en Argentina.
Inversiones

El plazo fijo toma impulso entre los ahorristas: ¿qué bancos ofrecen las mejores tasas?

Te Puede Interesar

El hombre que hizo la amenaza de bomba contra el show de Lali Espósito está preso en su casa
Rivadavia

El hombre que hizo la amenaza de bomba contra el show de Lali Espósito está preso en su casa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Antes del amanecer, comenzó el movimiento de fieles sanjuaninos por San Cayetano.
En Chimbas

Desde muy temprano comenzó el peregrinar de sanjuaninos para pedir y agradecer a San Cayetano

Juicio por la brutal golpiza a un anciano en Albardón: los cuatro ladrones admitieron su autoría y fueron presos
La hicieron corta

Juicio por la brutal golpiza a un anciano en Albardón: los cuatro ladrones admitieron su autoría y fueron presos

El Gobierno eliminó las retenciones para productos mineros y busca potenciar las exportaciones.
Oficial

Nación eliminó las retenciones a exportaciones de productos mineros para potenciarlas

Imagen ilustrativa
En Capital

Robo dentro de una escuela: le llevaron el celular de una docente en horario de clases