Construcción con adobe: ¿está permitida o no en San Juan?

¿Llegó el tiempo de reabrir el debate sobre la construcción con adobe en San Juan? Para Jorge Cocinero, presidente de Asociación Civil para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino (ACODEPAS), sí, llega el momento de replantearse su utilización.

“En San Juan no está permitido por Planeamiento construir con adobe, pero sí está permitido por ejemplo en algunos municipios de Mendoza y en países como Perú y Bolivia. Siempre bajo un control estricto de la reglamentación del lugar y la adecuada utilización que garanticen su estabilidad. Yo creo que se tendría que dar el debate. Ver las experiencias de otras provincias, de otros lugares. Hay muchos institutos que han investigado sobre este tema y algunos concluyen que podría ser un elemento a tener en cuenta”, comentó Cocinero, quien destacó que el problema de usar adobe no sería su composición propiamente dicha, “sino las conformaciones morfológicas de las casas”.

