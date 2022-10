¡Confirmado! Paro de UTA por 48 horas en San Juan

La audiencia programada para la mañana de hoy era clave. De ella dependía la prestación del servicio en todo el interior. Lamentablemente el resultado no fue positivo, por lo que desde el gremio que nuclea a los choferes del servicio de transporte público de pasajeros ratificaron el paro. De esta manera San Juan se prepara para 48 horas sin colectivos, durante el miércoles y jueves, tras la ratificación de la medida de fuerza de UTA (Unión Tranviarios Automotor).

"Se ratifica la medida de fuerza de 48 horas en todo el interior del país, a partir de las 00 horas del miércoles 12 de octubre", Héctor Maldonado, secretario general de UTA

La reunión estaba prevista para las 11 de la mañana de hoy. Incluso desde San Juan la iban a estar siguiendo por Zoom los funcionarios de Tránsito y Transporte, ya que había probabilidades de no cerrar un acuerdo, debido a algunas provincias ya habían manifestado de manera extraoficial que no iban a poder afrontar el aumento salarial; mientras que desde Nación ya habían confirmado que no iba a haber aumento en el subsidio al transporte.

Pese a los esfuerzos que ha realizado la provincia para que esta situación no se dé, la medida del gremio es general para todo el interior, y al fracasar la negociación, se materializa el paro de 48 horas previsto para esta semana.