Concretarán la expropiación del terreno que dejó libre Inca Huasi en el Parque

En año electoral, con el cambio de signo político después del 10 de diciembre, habrá que ver si la gestión entrante del gobernador electo Marcelo Orrego sostiene el proyecto o si considera darle un giro a la obras.

¿Un puente entre el Parque y el Centro de Convenciones?

El master plan tenía originalmente un plan concreto para esa zona que dejará libre Inca Huasi. En marzo de 2016 cuando se inició el proceso para demoler las tribunas y velódromo del estadio abierto Aldo Cantoni además del viejo edificio del Boletín Oficial, el entonces secretario de Obras, Jorge Deiana, decía sobre la sede de la institución de básquet que "es un hecho que no se puede quedar ahí, porque en ese lugar se proyecta una gran rotonda y un puente vincular con tres patas para hacer un circuito de salud que conecte con todo lo de enfrente, se prevé iluminarlo bien y hacerlo integral al proyecto general del parque”.

Consultado ahora el secretario de Obras que es Alberto Demartini, no descartó que ese puente pueda hacerse. "Originalmente se habló de lograr una comunicación que permitiera a los peatones y la gente que trota no tener que cruzar calles pero por ahora eso está un poco en stand by entre otras prioridades", dijo a Tiempo de San Juan.

"Sí podemos decir que hay un master plan, que lo que es hoy Inca Huasi pasará a ser espacio verde y están pensados y programados puentes, pero qué se va a hacer ahora no se sabe", agregó.

El funcionario indicó que "hay que tener en cuenta que trasladar al club nos va a llevar como mínimo un año y medio porque ahora se expropia y con lo que se pagaría de expropiación se le darían nuevas instalaciones teniendo al menos el mismo contenido de lo que tienen ahora. Cuándo se irán a hacer los puentes o no dependerá de la situación particular a mediados del 2023 cuando tengamos esto casi definido".