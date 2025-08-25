lunes 25 de agosto 2025

"¿Cómo hago para llegar a tu corazón?": el divertido momento que protagonizó un automovilista y un trapito en una esquina sanjuanina

El video, compartido por Franco González, muestra el ida y vuelta con el trabajador, que cerró con una frase que lo dice todo: “La sonrisa es lo mejor”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
trapito

Un instante de humor callejero se volvió viral en las redes sociales sanjuaninas. En una esquina, un automovilista protagonizó un simpático diálogo con un limpiavidrios, que terminó robándose todas las sonrisas.

El video fue compartido por el usuario Franco González y muestra cómo, en tono de broma, el conductor le pregunta al trabajador: “¿Cómo para llegar a tu corazón?”. La respuesta no tardó en llegar y fue tan simple como contundente: “La sonrisa es lo mejor”.

El momento generó una catarata de reacciones en TikTok, donde muchos usuarios celebraron la buena onda y la frescura de la escena, que refleja el costado más humano y descontracturado de la vida cotidiana.

