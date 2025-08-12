martes 12 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¡Atención!

"Chequeras": advierten sobre un nuevo tipo de estafa con casa del IPV, cómo cuidarse

En los últimos días apareció en las redes una propuesta vinculada a la venta de viviendas. Ante las consultas, las autoridades afirmaron que la oferta es falsa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El IPV advirtió que la oferta de venta de casas a través de chequeras y con entrega a fin de año que recorre las redes, es falsa. Imagen ilustrativa.

El IPV advirtió que la oferta de venta de casas a través de chequeras y con entrega a fin de año que recorre las redes, es falsa. Imagen ilustrativa.

Un cartel rojo con letras blancas comenzó a correr como reguero de pólvora por cuentas de compra venta de la red social Facebook en San Juan, en los últimos días. A través de la publicación se vende “chequeras del IPV”, con la promesa de entregar casas a fin de año. Ante la repercusión de la propuesta, las autoridades aseguraron que esa información es falsa, por lo que se trata de una estafa.

Lee además
En el IPV de San Juan informaron que hay unos 100.000 inscriptos esperando su casa propia. El sorteo estimula las inscripciones.
Anuncio

Confirmaron que el IPV prepara en San Juan un nuevo sorteo de casas para septiembre
video: asi era la maniobra de la estafa millonaria de los exempleados de un rincon de napoli
UFI Delitos Informáticos

Video: así era la maniobra de la estafa millonaria de los exempleados de Un Rincón de Napoli

“Vendo chequeras del IPV con contrato. A fin de año ya son entregadas las casas”, indica la publicación que ofrece más información llamando a un número de teléfono.

image

Consultadas al respecto, las autoridades del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), afirmaron que, “con seguridad se trata de una estafa”, porque no existen tales chequeras vinculadas a las viviendas.

En ese contexto, recordaron a los sanjuaninos los puntos fundamentales que deben tener en cuenta en torno a los procedimientos oficiales, para evitar ser víctimas de situaciones de este tipo.

“La inscripción en los planes habitacionales del IPV es completamente gratuita, por lo que ningún gestor, persona particular ni entidad externa está habilitada a cobrar por este trámite. Además, el IPV no vende carpetas, lotes, ni viviendas que se encuentren en situación de desalojo”, indicaron en primer lugar.

En cuanto a las viviendas adjudicadas por el Instituto, destacaron:

  • No pueden alquilarse ni permutarse sin la debida autorización del IPV.
  • No pueden venderse si no están completamente canceladas.
  • Deben ser habitadas exclusivamente por los adjudicatarios o quienes cuenten con aprobación expresa del organismo.

“Estas aclaraciones buscan evitar que las familias sanjuaninas sean víctimas de engaños o fraudes que involucran la falsa promesa de acceso a una vivienda mediante operaciones irregulares”, sostuvieron.

Y recordaron que, ante cualquier duda o propuesta sospechosa, se recomienda consultar directamente con el IPV a través de sus canales oficiales o acercarse personalmente a su sede ubicada en el Centro Cívico.

Sitio web oficial: https://ipv.sanjuan.gob.ar

Teléfonos de contacto: 0264 4305278 / 4305267 / 4305268 / 4305269 Horario de atención: de lunes a viernes, de 7:30 a 13:00.

Temas
Seguí leyendo

Advierten por cuentas bancarias vaciadas en segundos: ¿cómo funciona la nueva estafa virtual por mail?

Un proyecto para la casa propia se convirtió en pesadilla: sanjuaninos denuncian estafa tras 7 años

Zafó de la cárcel una mujer implicada en una estafa por casi $900.000 a una pareja

El barrio más deseado del IPV ya es hogar de 260 familias: mirá cómo son sus departamentos

Mi Amigo Invencible llega a San Juan con un show especial para celebrar los 10 años de "La Danza de los Principiantes"

'San Juan premia su poncho': un reconocimiento al identitario legado artesanal

Fue a Pasión de Sábado como espectador y terminó cumpliendo su sueño arriba del escenario: la emotiva sorpresa a un sanjuanino

Lo que mata es la humedad: le hicieron tomografías a la Casa de Sarmiento y apareció un dilema que se suma a las termitas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Multaron al parador que alquiló los kayaks a los turistas que tuvieron que ser rescatados en el Dique Punta Negra.
Definición

Tras el rescate de los turistas en el Dique Punta Negra, multaron al prestador que alquiló el kayak: cuánto deberá pagar

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum
Dolor

Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum

Del flechazo... al porrazo: el video de una parejita sanjuanina que explota en las redes
Viral

Del flechazo... al porrazo: el video de una parejita sanjuanina que explota en las redes

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés
Jurisprudencia

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés

Foto captura: Infoalbardón
Gresca

Video: en Albardón terminaron a las piñas, a pocos metros del Parque Latinoamericano

En Caucete, detuvieron un camión con 30 toneladas de cuarzo sin la documentación correspondiente
Gendarmería

En Caucete, detuvieron un camión con 30 toneladas de cuarzo sin la documentación correspondiente

Te Puede Interesar

Emoción y lágrimas entre las familias que recibieron las llaves del barrio Los Molinos, construido en Capital por el IPV.
En Capital

El barrio más deseado del IPV ya es hogar de 260 familias: mirá cómo son sus departamentos
El equipo de especialistas que realizó los estudios y detectaron la humedad en la Casa Natal de Sarmiento.
Prevención

Lo que mata es la humedad: le hicieron tomografías a la Casa de Sarmiento y apareció un dilema que se suma a las termitas

Tamara y Ñoño, un amor de tía y sobrino hecho viral
Personajes sanjuaninos

Tamara y Ñoño, un amor de tía y sobrino hecho viral

Los motivos detrás del rechazo de paritarias de UDAP: fuertes definiciones
Declaraciones

Los motivos detrás del rechazo de paritarias de UDAP: fuertes definiciones

El empresario baleado en Rawson por ladrones no pudo declarar por su mal estado: ¿cuándo podrá hacerlo?
En Tribunales

El empresario baleado en Rawson por ladrones no pudo declarar por su mal estado: ¿cuándo podrá hacerlo?