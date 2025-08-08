Castigan con una multa millonaria al empresario que organizó el show de Q' Lokura

Tras el escándalo que se desató en el show de Q’Lokura en el Aldo Cantoni , ya que varias personas que compraron su entrada no pudieron ingresar, la Justicia de Faltas de San Juan castigó con una multa millonaria al empresario organizador del evento, Pablo Sanguedolce. La sanción económica de $11.000.000 , como así también la pena de 100 horas de trabajo comunitario , fueron resueltos tras comprobarse la sobreventa de entradas y el exceso de capacidad permitida en el estadio.

Medidas Tras el caos en el show de Q' Lokura en San Juan, se viene una instancia clave en Defensa al Consumidor

El fallo fue dictado este viernes por el juez de Faltas Marcelo Espósito, quien determinó que durante el recital -realizado el pasado 8 de julio- se permitió el ingreso de más de 8.000 personas , cuando la capacidad máxima habilitada del coloso del deportes es de 4.331 . Este desborde generó condiciones de alto riesgo para la integridad física del público, pues se reportaron accesos colapsados y escaleras completamente bloqueadas.

El episodio provocó una fuerte reacción social, luego de que cientos de fanáticos con entrada en mano no pudieran ingresar, mientras que en el interior del estadio se vivieron escenas de disturbios, empujones y peleas. En redes sociales circularon varios videos que evidenciaron el caos. Incluso, uno de los cantantes de Q’Lokura, Nicolás Sattler, tomó el micrófono durante el show para reconocer públicamente la “mala organización” del evento.

Luego, en las redes sociales oficiales de la banda, publicaron: "¡GRACIAS NIÑOS! Noche a capacidad agotada en el Estadio Aldo Cantoni, gracias por tanto cariño a esta provincia hermosa, mil disculpas a todos los que se quedaron afuera, cabe destacar que no era una producción y/o organización de Q’Lokura, ni tuvimos nada que ver con venta de entradas, accesos, etc. Para cualquier consulta o reclamo comunicarse con “La Meseta Producciones”.

La situación escaló cuando algunos asistentes lograron colarse al show, generando un colapso en los ingresos. Muchos de los que se quedaron afuera reclamaron la devolución del dinero de sus entradas -que superaban los $20.000-, pero aseguran que no recibieron respuesta de los organizadores. El descontento se tradujo en denuncias, testimonios públicos y una creciente presión social que derivó en la reciente resolución judicial.

Entre los incidentes más graves, se registró el ingreso de un espectador a un sector no habilitado, que terminó increpando al personal de seguridad. El episodio fue filmado por varios asistentes y se volvió viral, exponiendo aún más la falta de control durante la noche del recital.