viernes 8 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tras los desmanes

Castigan con una multa millonaria al empresario que organizó el show de Q' Lokura

Se trata de Pablo Sanguedolce, quien fue sancionado por el Juzgado de Faltas por vender más entradas de lo que la capacidad del Aldo Cantoni indicaba. Según trascendió, había 8 mil personas cuando la cantidad permitida es de 4.300 personas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1

Tras el escándalo que se desató en el show de Q’Lokura en el Aldo Cantoni, ya que varias personas que compraron su entrada no pudieron ingresar, la Justicia de Faltas de San Juan castigó con una multa millonaria al empresario organizador del evento, Pablo Sanguedolce. La sanción económica de $11.000.000, como así también la pena de 100 horas de trabajo comunitario, fueron resueltos tras comprobarse la sobreventa de entradas y el exceso de capacidad permitida en el estadio.

Lee además
desmanes, peleas y fanaticos afuera, lo que dejo el show de q lokura en san juan
Lamentable

Desmanes, peleas y fanáticos afuera, lo que dejó el show de Q' Lokura en San Juan
tras el caos en el show de q lokura en san juan, se viene una instancia clave en defensa al consumidor
Medidas

Tras el caos en el show de Q' Lokura en San Juan, se viene una instancia clave en Defensa al Consumidor

El fallo fue dictado este viernes por el juez de Faltas Marcelo Espósito, quien determinó que durante el recital -realizado el pasado 8 de julio- se permitió el ingreso de más de 8.000 personas, cuando la capacidad máxima habilitada del coloso del deportes es de 4.331. Este desborde generó condiciones de alto riesgo para la integridad física del público, pues se reportaron accesos colapsados y escaleras completamente bloqueadas.

El episodio provocó una fuerte reacción social, luego de que cientos de fanáticos con entrada en mano no pudieran ingresar, mientras que en el interior del estadio se vivieron escenas de disturbios, empujones y peleas. En redes sociales circularon varios videos que evidenciaron el caos. Incluso, uno de los cantantes de Q’Lokura, Nicolás Sattler, tomó el micrófono durante el show para reconocer públicamente la “mala organización” del evento.

Luego, en las redes sociales oficiales de la banda, publicaron: "¡GRACIAS NIÑOS! Noche a capacidad agotada en el Estadio Aldo Cantoni, gracias por tanto cariño a esta provincia hermosa, mil disculpas a todos los que se quedaron afuera, cabe destacar que no era una producción y/o organización de Q’Lokura, ni tuvimos nada que ver con venta de entradas, accesos, etc. Para cualquier consulta o reclamo comunicarse con “La Meseta Producciones”.

La situación escaló cuando algunos asistentes lograron colarse al show, generando un colapso en los ingresos. Muchos de los que se quedaron afuera reclamaron la devolución del dinero de sus entradas -que superaban los $20.000-, pero aseguran que no recibieron respuesta de los organizadores. El descontento se tradujo en denuncias, testimonios públicos y una creciente presión social que derivó en la reciente resolución judicial.

Entre los incidentes más graves, se registró el ingreso de un espectador a un sector no habilitado, que terminó increpando al personal de seguridad. El episodio fue filmado por varios asistentes y se volvió viral, exponiendo aún más la falta de control durante la noche del recital.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Lamentable Desmanes, peleas y fanáticos afuera, lo que dejó el show de Q´Lokura en San Juan Decenas de fanáticos se quedaron sin la posibilidad de presenciar el show de Q´Lokura este martes por la noche debido a la cantidad de personas en el Estadio Aldo Cantoni. El enojo de los que perdieron su entrada y las disculpas de la banda. Más info en @tiempodesanjuan #Q'Lokura #Viral #enojo #lamentable"

Temas
Seguí leyendo

La exquisita forma en la que dos sanjuaninos eliminados de La Voz calmaron su dolor

El insólito mensaje que compartió una sanjuanina: "Te amo Franco. Dejá la ..."

Rivadavia avanzó en el programa de salud ginecológica para trabajadoras municipales

Un triángulo brillante se formará en el cielo de San Juan: cuándo y cómo verlo

Deudores alimentarios en San Juan: de 489 personas registradas, solo 4 son mujeres

Multa millonaria y 100 horas de trabajo comunitario para el empresario sanjuanino del polémico show de Q´Lokura

Mirá cómo avanzan las obras en un tramo de la Ignacio de la Roza clave para los ciclistas

Se vienen dos remates en San Juan: 16 movilidades, con base libre y otras desde $150.000

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
se vienen dos remates en san juan: 16 movilidades, con base libre y otras desde $150.000
Oportunidad

Se vienen dos remates en San Juan: 16 movilidades, con base libre y otras desde $150.000

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El auto que desapareció y apareció desarmado.
Estafa

Un mecánico sanjuanino y un revendedor quedaron acusados de desarmar un auto y venderlo por partes

Quién es el ex marino que hizo la amenaza de bomba por el show de Lali
Prisión domiciliaria

Quién es el ex marino que hizo la amenaza de bomba por el show de Lali

La trastienda del retorno de Cabello a la sede del PJ: la llamada de Gioja, el cambio de vuelo y el juego de candidaturas
Peronismo

La trastienda del retorno de Cabello a la sede del PJ: la llamada de Gioja, el cambio de vuelo y el juego de candidaturas

Enojo y preocupación por un sanjuanino que se filma circulando a más de 200 km/h sobre Ruta 40.
En las redes

Repudio por un sanjuanino que se filma manejando a más de 200km/h en la Ruta 40, frente al Bicentenario

Los dos sospechosos fueron llevados a la Subcomisaria del barrio Ansilta, Rawson.
Detenidos

Entraron a robar a una obra de Rawson y terminaron presos

Te Puede Interesar

Un sube y baja: en San Juan afirman que, durante esta semana, YPF cambió precios hasta dos veces por día
Incertidumbre

Un sube y baja: en San Juan afirman que, durante esta semana, YPF cambió precios hasta dos veces por día

Por Redacción Tiempo de San Juan
La paritaria docente en San Juan se retoma, con la vara gremial más alta
Sueldos

La paritaria docente en San Juan se retoma, con la vara gremial más alta

Castigan con una multa millonaria al empresario que organizó el show de Q Lokura
Tras los desmanes

Castigan con una multa millonaria al empresario que organizó el show de Q' Lokura

Video: qué dijo el autor de la amenaza de bomba al show de Lali, tras recibir la condena
Testimonio

Video: qué dijo el autor de la amenaza de bomba al show de Lali, tras recibir la condena

En motos 0 km, en San Juan se vende casi el doble que en 2024: las razones del boom
Tendencia

En motos 0 km, en San Juan se vende casi el doble que en 2024: las razones del boom