Carlos Barroso, el 'sanguchero' más famoso de la Av. Rawson y alrededores

“Yo me levanto todos los días a las 6:00 de la mañana para empezar a preparar las milanesas y después armar lo sánguches. Después hago cosas en casa hasta que llega otra persona a ayudarme con mi mamá, ella tiene un problema de salud y necesita constante atención”, expresó Carlos describiendo un día normal en su vida.

Después de dejar todo ordenado en su domicilio del Barrio Parque Industrial (Chimbas), este fanático hincha de River Plate se toma el 404 con destino a su ‘oficina’ en la Capital: “Suelo llegar entre las 12:30 y las 13:00 y ahí estoy hasta la noche o hasta que termino de vender todo”.

Sanguchero de milanesa

Colectiveros, remiseros y gente que diariamente pasa por la esquina, la mayoría con el Hospital Rawson como punto de origen o destino, son los habituales clientes de Barroso, quienes ahora tienen que pagar $390 por un ‘chegusán’ grande o $370 por dos chicos.

Hay días en que vendo todo muy rápido y otros en los que cuesta más, pero por suerte tengo muy buena venta Hay días en que vendo todo muy rápido y otros en los que cuesta más, pero por suerte tengo muy buena venta

“Antes hacía más, pero ahora estoy haciendo entre 40 y 50 sánguches todos los días. La carne está muy cara y tampoco quiero tener los precios tan altos”, comentó Carlos como una muestra más del momento económico que atraviesa San Juan y el país.

Y para el final, consultado sobre alguna anécdota linda o divertida que le haya tocado vivir, el ‘sanguchero’ sacó un as de la manga: “El año pasado venía en el colectivo de Chimbas y me di cuenta que una chica se había olvidado algo. Me acerqué y primero pensé que era una carpeta, pero resultó ser una computadora. Ahí nomás le avisé al chofer, quien terminó encontrándola”.

De mi trabajo lo que más me gusta es interactuar con la gente, conocer gente nueva De mi trabajo lo que más me gusta es interactuar con la gente, conocer gente nueva

“A los días, estaba trabajando como siempre y vino la chica para agradecerme. Ahí me contó que era maestra de inglés y me regaló un carrito para trasladar los sánguches. Fue un gran gesto el que tuvo”, remató Carlos, el ‘sanguchero’ más famoso y honesto de Av. Rawson y alrededores.