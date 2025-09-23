Asfaltan calle Las Heras, en la zona del Parque de Mayo: mirá cómo va

El gobierno sanjuanino, a través del Plan San Juan 2024, inició la repavimentación de otro tramo neurálgico del centro capitalino: la calle Las Heras, específicamente entre la Avenida Libertador y la calle Alberdi, pasando por el Parque de Mayo. Esta arteria, de gran circulación y muy utilizada tanto por vecinos como por conductores, está siendo intervenida para optimizar la transitabilidad y mejorar la seguridad vial, según informaron oficialmente.

Los trabajos, ejecutados por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía mediante la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), comenzaron con la demolición de las losas de hormigón que estaban dañadas. Posteriormente, se procedió al relleno y compactación del terreno para asegurar una base firme.

El proceso continuará con la limpieza de la superficie, el sellado de juntas y fisuras, y la colocación de una capa de arena asfáltica para nivelar. Finalmente, se aplicará una carpeta de concreto asfáltico de 4 centímetros de espesor que constituirá la nueva calzada. Esta obra es supervisada por la DPV y cuenta con la inspección del Municipio de la Capital, en un esfuerzo coordinado para garantizar la calidad y durabilidad de la intervención en este importante sector urbano.

Actualmente trabajan en la zona entre 25 de Mayo y Alberdi, un lugar que presenta una transformación importante con la creación de un nodo gastronómico con carros de comidas rápidas a lo que se sumará un espacio de recreación sobre Plaza Belgrano, entre otros atractivos.