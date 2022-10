Ana Juárez, la sanjuanina que encandiló a Agatha Ruiz de la Prada en México

4.jfif

La feliz travesía de Ana se inició a principio de este 2022: “Mathias Sambrizzi, presidente del Consejo Argentino de la Moda, convocó a un casting a realizarse en la provincia de Jujuy junto a la diseñadora Julieta Cardozo, de la firma Romeo de Julieta. En el mismo, para emoción mía, salí seleccionada como modelo para lucir sus diseños en las Semanas de la Moda en México y Europa”.

Ana Lucia, desfilando en Fashion Week Durango III

Pero su felicidad se multiplicó por mil cuando revivió su encuentro con Agatha Ruiz de la Prada, la gran estrella de un evento en el que también participaron los diseñadores Carlos Sierra (Venezuela), Diany Mota (República Dominicana), Porte (México), Leticia Fabiani (Chile), Loretta (México), Daniela Salaises (México) y Adilene Villalpando (Estados Unidos).

“En el Fashion Week Durango, la invitada especial fue Agatha Ruiz de la Prada. Tuve el privilegio de ser seleccionada por su representante en México para realizar una producción de fotos con sus diseños, esto me permitió conocerla y me sentí muy halagada y emocionada. Cruzamos pocas palabras, en una oportunidad me dijo ‘que mona que eres’ y también me preguntó si me sentía cómoda con el calzado que me brindaron para la producción de fotos”, recordó con lujos de detalle la también patinadora artística del Club Banco Hispano.

5.jfif Ana, junto a Agatha Ruiz de la Prada en la producción que compartieron en México.

Comencé este año a incursionar en el modelaje de la mano del productor Mathias Sambrizzi, con quien sigo aprendiendo día a día

Sin desprenderse de lo vivido en Durango, Ana se prepara para seguir disfrutando de las pasarelas: “Próximamente participaré con Romeo de Julieta, Lenna Studio y Sambrizzi Producciones en distintos eventos de la Semana de la Moda en Europa, donde visitaremos ciudades como Marbella, Milán y Venecia”.

Ana Lucia, desfilando en Fashion Week Durango

“Al llegar a San Juan, en noviembre, participaré de un desfile organizado por la estética de Andrea de Julio donde se lucirán diseños de Patricia Profumo, una muy reconocida diseñadora argentina”.