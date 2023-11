Alertan por el aumento de casos de faringitis bacteriana en San Juan

"También les recomendamos a la población que no se automediquen, porque muchas veces el tomar antibióticos que no son los recomendados generan resistencia antimicrobiana, y cuando necesitamos efectivizar ese tratamiento específico por una bacteria, ya no es efectivo. Por lo que, consulten a los profesionales de la salud", remarcó Venerando.

La Ministra también recomendó ventilar los ambientes y el lavado de manos pero, no así el uso de barbijo ya que se trata de una bacteria y no de un virus.