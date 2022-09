Acampe y aguante "bajo cero": las locuras de las jóvenes sanjuaninas por la banda cuartetera

11bfb673-68ed-414b-b5f6-3b30ad6e0bbd.jpg

En una charla distendida con Tiempo de San Juan contaron que cuando salieron de sus casas, no hacía tanto frío como al mediodía. Aún así se abrigaron, sacaron los gorros y las bufandas que ya habían guardado, y se anticiparon a las bajas temperaturas con colchas. "No no imaginábamos que iba a hacer tanto frío. Pero ya estamos acá. Todo sea por Q´Lokura", expresaron las protagonistas.

Las puertas del estadio abrirán a las 13hs. La Primavera Fest será el broche de oro con una combinación de actividades de entretenimiento, concientización y prevención, junto con una puesta de escena de artistas locales y las presentaciones de YSY A y Q´Lokura.

A pesar del frio, cientos de sanjuaninos ya esperan por la fiesta de las juventudes

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social a través de la Dirección de Juventudes dispondrán de diversos espacios dentro de una feria temática, de la cual también participarán diferentes áreas del Gobierno de San Juan con el objetivo de poner a disposición de cada participante todas las herramientas que posee el Estado para este rango etario.

IMG_6864.jpg

Es importante destacar que para agilizar el proceso de entrada al complejo se recomienda que cada asistente lleve su E-ticket/Entrada descargado en su celular o captura de pantalla, o caso contrario su DNI en caso de que no pueda descargarlo. Otro aspecto a tener en cuenta es que NO se podrá ingresar con conservadoras ni heladeritas, tampoco con bebidas alcohólicas. El predio contará con diversos puestos de hidratación. También, una recomendación para quienes asisten es que lleven ropa cómoda, gorra, protector solar y abrigo.