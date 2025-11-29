Rosalía en La Bombonera: emoción, regalos y una corrida descalza por el césped sagrado

Rosalía volvió a encender la fiebre fan en Argentina. Desde que pisó Buenos Aires, la artista española desató un revuelo total: selfies, mensajes de amor, gritos en cada esquina y un sinfín de muestras de cariño que la acompañaron durante toda su estadía. Y entre recorridos gastronómicos y paseos por lugares emblemáticos, hubo un momento que se llevó todas las miradas: su visita a La Bombonera , la catedral del fútbol argentino.

La historia empezó hace tiempo, cuando Mario Pergolini le regaló una camiseta de Boca en su programa. Ese gesto la acercó al mundo xeneize y la curiosidad fue creciendo. Por eso, esta vez, la cantante no dudó y fue directo al templo azul y oro, acompañada por Trueno , el rapero de La Boca que ofició de anfitrión de lujo.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Desde su llegada a Argentina, Rosalía desató la locura de sus fanáticos, quienes expresaron su amor con mensajes, selfies y gestos de cariño. Durante su estadía en Buenos Aires, la intérprete de Lux se metió de lleno en la cultura local, degustando la gastronomía y visitando puntos emblemáticos. Como si fuera poco, también vivió de cerca el fanatismo por Boca Juniors, el cual comenzó cuando Mario Pergolini le regaló una camiseta del club xeneize en su programa. A partir de allí, la española ahondó más en esa pasión y se dirigió a La Bombonera junto a Trueno. ¿Qué opinás de su reacción? te leemos en comentarios. www.tiempodesanjuan.com #rosalia #luz #boca" View this post on Instagram

Con termo bajo el brazo y mate en mano, Trueno la acompañó por los pasillos del estadio. Cuando subieron la última escalera rumbo a la cancha, el rapero anunció: “Llegamos al momento de la verdad, tierra sagrada”. Rosalía no pudo contener la sorpresa:

“No sé por qué me da nervios… Qué chulo. Es muy bonito, muy grande… pero está cerca”, dijo con una sonrisa mientras observaba el campo de juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1994593253476401290&partner=&hide_thread=false QUIÉN PUDIERA pic.twitter.com/fJdy8oJU5X — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 29, 2025

Ya en el césped, la artista preguntó entre risas si podía correr. Se sacó el calzado, respiró hondo y salió disparada por el verde de La Bombonera como si fuera una nena en su primera visita al estadio. Al volver, la esperaba un regalo muy especial: una camiseta de Boca con su nombre y el número 10, enviada por el presidente del club.

“Qué chulo… me han dado dos”, dijo sorprendida y emocionada. Luego agradeció con su clásico carisma:

"Qué chulo… me han dado dos", dijo sorprendida y emocionada. Luego agradeció con su clásico carisma:

"Gracias por hacerme sentir tan bienvenida, por ser tan cariñosos conmigo, por enseñarme tantas cosas y por esta experiencia tan bonita. Cuando vengáis a Barcelona, os cuidamos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElCanaldeBoca/status/1994596440614572441&partner=&hide_thread=false El cielo nació en Buenos Aires La Boca y Rosalía pic.twitter.com/A6R9fKj8HA — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) November 29, 2025

La visita cerró con un recorrido por el vestuario local, donde le mostraron cómo se prepara el plantel los días de partido y las rutinas que cumple cada jugador. Rosalía miraba todo con fascinación:

“Chulísimo… me encanta el diseño”, comentó mientras exploraba cada rincón.

Así, entre mates, risas y una camiseta xeneize bajo el brazo, Rosalía sumó una nueva postal inolvidable a su paso por Argentina.