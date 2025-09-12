viernes 12 de septiembre 2025

Alimentos que podés descongelar y volver a congelar otra vez: cuáles son

Aprendé cuándo es seguro recongelar alimentos y cuáles son las excepciones que te pueden ayudar a ahorrar sin poner en riesgo tu salud.

Por Redacción Tiempo de San Juan
alimentos que se pueden volver a congelar

El congelador es un recurso fundamental en la cocina moderna: permite planificar las comidas, aprovechar ofertas y conservar productos por mucho más tiempo. Sin embargo, una de las preguntas más comunes es: ¿se puede volver a congelar un alimento una vez que se ha descongelado? La respuesta no siempre es un simple sí o no.

¿Qué pasa cuando descongelás un alimento?

image

Cuando sacás un alimento del freezer y comienza a perder su temperatura fría, las bacterias que estaban inactivas pueden volver a multiplicarse rápidamente. Si luego lo recongelás sin cocinarlo, la carga microbiana se incrementa y el alimento podría volverse inseguro para el consumo.

Además, este proceso genera cristales de hielo adicionales que alteran la textura del producto, provocan pérdida de agua y hacen que pierda sabor y consistencia. Por eso, la regla básica es no recongelar productos crudos ya descongelados, aunque hay algunas situaciones en las que esto sí es posible.

¿Cuándo es seguro volver a congelar un alimento?

Podés recongelar un alimento solo si fue cocido después de descongelarlo. Cocinarlo elimina gran parte de las bacterias gracias a las altas temperaturas (superiores a 65°C), lo que vuelve a hacer segura su conservación en el freezer.

Este truco es muy útil si descongelaste carne o pollo y decidiste cocinar más cantidad de la que necesitabas: podés guardar las porciones cocidas en el freezer sin problemas.

¿Cómo descongelar correctamente?

Descongelar bien es clave para evitar problemas de salud y mantener la calidad del alimento. Te dejamos algunos métodos seguros:

  • En la heladera: Pasá el producto del congelador a la parte inferior de la heladera y dejalo entre 12 y 24 horas. Es el método más seguro.

  • En agua caliente: Para vegetales o legumbres, podés hervirlos directamente sin necesidad de descongelarlos antes.

  • Al baño María: Ideal para platos cocidos con salsas o líquidos. Usá un recipiente tapado.

  • En microondas: Usá la función “descongelar” y evitá los recipientes plásticos no aptos para calor.

¿Cuánto tiempo duran los alimentos en el freezer?

El tiempo de conservación depende del tipo de alimento. Según recomendaciones de organismos especializados, como la Organización de Consumidores y Usuarios, estos son los períodos seguros:

Alimento Tiempo máximo en freezer Salchichas, fiambres y embutidos 1 a 2 meses Sopas, caldos y salsas 2 a 3 meses Carne picada, pescado azul 3 a 4 meses Pan, cerdo, pescado blanco 4 a 6 meses Manteca Hasta 8 meses Pollo, carne vacuna, pavo, huevos Hasta 12 meses

Para evitar confusiones, es recomendable anotar la fecha de congelación en cada envase o bolsa. Así podés controlar el estado de los alimentos y reducir el desperdicio.

Conclusión: recongelar sí, pero con precauciones

En resumen, solo se puede volver a congelar un alimento si fue cocido luego de haberse descongelado crudo. Respetar los tiempos, las temperaturas y los métodos adecuados es clave para evitar intoxicaciones y mantener la calidad de la comida.

Usar el freezer correctamente te va a permitir planificar mejor tus comidas, ahorrar dinero y reducir el desperdicio alimentario.

