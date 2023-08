Vota San Juan y el país por las PASO: mirá todo lo que va ocurriendo en las elecciones

WhatsApp Image 2023-08-13 at 08.42.50.jpeg

Un repaso por todos los detalles que hay que tener en cuenta, en torno a la jornada electoral:

1- ¿Qué se vota en San Juan?

Los electores deberán elegir a los candidatos para presidente, al Parlasur, y a las categorías senadores y diputados nacionales. Para poder pasar a la votación definitiva, cada agrupación debe alcanzar un piso del 1,5 por ciento de los votos válidos emitidos, con una lista o la sumatoria de ellas. Además, en el caso de que haya una interna dentro de un espacio, la lista que más votos obtenga es la ganadora. Así es cómo se definen los candidatos que participarán de las elecciones generales, en las cuales los ciudadanos definen a las nuevas autoridades.

2- ¿Quiénes votan?

En las PASO deben participar obligatoriamente todos los ciudadanos a partir de 18 años y hasta los 70. Esto aplica a las personas que se encuentran inscriptas en el padrón nacional electoral, independientemente de si están o no afiliados a un partido político. En tanto, entre los 16 y los 18 años, el sufragio es optativo; al igual que para los mayores de 70 años.

En este aspecto se debe tener en cuenta también que, si el votante tiene 15 años y cumple 16 el mismo día de las elecciones generales (22 de octubre), puede votar en estas PASO nacionales, siempre y cuando haya efectuado la actualización de sus datos identificatorios luego de cumplir los 14 años y esté en el padrón electoral de su distrito.

3- ¿Qué boletas encontrarán los sanjuaninos en las urnas?

En cuanto a la categoría de Presidente hay que tener en cuenta que, en estas elecciones hay un total de 27 precandidatos. Sin embargo, no se sabe si todas las boletas estarán en el cuarto oscuro debido a que, esto depende de cada partido y no todos tienen la estructura necesaria para llegar a cada una de las provincias.

4-¿Dónde voto?

Para consultar los datos de lugar y mesa de votación se debe ingresar al sitio www.padron.gob.ar (hacer click aquí). El elector debe introducir su número de documento, género, distrito donde vota e ingresar un código verificador

5- ¿Con qué documento se puede votar?

Se puede votar con el documento cívico que figura en el padrón electoral (www.padron.gob.ar) o con una versión posterior del mismo. También está permitido el DNI tarjeta que tiene la leyenda: “No válido para votar”.

En el caso de que el ciudadano concurra a votar con un DNI anterior al que consta en el padrón, no podrá emitir su voto. Cabe destacar que el DNI en el celular no es válido para votar. Tampoco se podrá votar con una constancia del documento de identidad en trámite, ya que no se considera probatorio de la identidad ningún comprobante de documento en trámite.

6- ¿Cómo funcionará el Registro Civil?

Tanto el edificio central como las sedes cabeceras de los departamentos estarán abiertos en San Juan este sábado, de 8 a 13, y el domingo, de 8 a 17. Estas delegaciones tendrán la tarea de entrega de DNI para las personas que lo hayan tramitado con anterioridad, y consulta de Padrones Electorales.

7- ¿Cómo funcionará el servicio de colectivos?

Por una disposición del Gobierno nacional, durante la jornada del domingo habrá boleto gratuito en los colectivos de corta y media distancia, en San Juan. Esta decisión se debe a una medida autorizada por el Ministerio de Transporte de la Nación, para que los ciudadanos argentinos vayan a votar.

8- ¿Cómo se verán afectadas las clases por las elecciones?

El Ministerio de Educación informó que en las escuelas en las que se vota no habrá actividad escolar este viernes 11 de agosto en los turnos tarde desde las 17:30 horas, vespertino y noche, para cumplir con la logística de aseo, empapelado y acondicionamiento de las aulas que harán de cuarto oscuro. Tampoco habrá actividad el lunes 14 de agosto en el turno mañana en los establecimientos afectados a los comicios.

5-¿Cuáles son las prohibiciones durante la veda electoral?

Según el artículo 71 del Código Nacional Electoral, hay ciertas actividades que están prohibidas para los candidatos y para los votantes durante la veda:

- Realizar actos públicos de campaña y proselitismo electoral desde el viernes anterior a la votación.

- Ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino.

- Publicar y difundir encuestas o sondeos preelectorales desde el viernes.

- La venta de bebidas alcohólicas está prohibida desde las 20 del sábado hasta las 21 del domingo.

- Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.

- La apertura de organismos partidarios dentro de un radio de 80 metros del lugar en el que se instalen las mesas de votación.

- Desde el sábado y hasta las 21 del domingo está prohibido portar armas, banderas, distintivos o insignias partidarias.

* Para más información se puede acceder al Chatbot que permite hacer consultas a través de WhatsApp. Para acceder al asistente virtual sólo se necesita agregar el número +54 911 2455-4444 a los contactos o entrar en el link http://wa.me/5491124554444 e iniciar la conversación con la palabra “hola” o bien, a través de un código QR.