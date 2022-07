Uñac sobre la posible designación de Massa: 'Los gobernadores no ponemos los nombres'

"Expresamos que los gobernadores estamos muy activos pero también preocupados por la situación y que estamos cómodos con el actual Jefe de Gabinete. No estamos impidiendo un cambio, sino cómo estamos con Juan Manzur. Nos preocupa la situación económica y el presidente se comprometió a tomar medidas urgentes. Para nosotros tienen que ser urgentes. Hay dólares que marcan el rumbo de la economía y el presidente nos comentó que estaba comprometido con la situación. Fue una reunión dura y tensa. Fue una reunión dura y tensa.

Los gobernadores estamos atentos a que la situación no se deteriore. Y le dijimos que necesitamos medidas urgentes", expresó el gobernador.

En cuánto a los rumores sobre el arribo de Sergio Massa al Gabinete, el primer mandatario provincial manifestó que "si disponen la incorporación de Massa para resolver problemas es bienvenido, pero no ponemos nombres los gobernadores. Nosotros no abordamos nombres propios en la reunión. Sí fue una descripción pormenorizada de la economía y creemos que hay margen para poder seguir manteniendo la actividad económica. Hay falta de insumos que permiten que la industria nacional siga produciendo y mantener la mano de obra. Reconocemos que el gobierno nacional sigue acompañando a las provincias, un ejemplo son 65 millones de dólares conseguidos para el Camino del Perilago. Los límites se están acortando y en la Liga de Gobernadores acompañamos. Si viene un ministro o de otra categoría que no sea super nada, sino que trabaje en la función que tenga que tenga que cumplir"

"El presidente tiene predisposición permanente y nuestra preocupación es que esto no se detenga. Hay que reconocer que recibió un país altamente endeudado y sin capacidad de tomar crédito. El crédito del FMI se tomó y no se vio en ninguna obra, puede haber errores, pero así se recibió el país. Nosotros acompañamos y apuntalamos la gobernabilidad. No puedo no recordar que cuando estaba Macri y pidió acompañamiento estuvimos. No restamos gobernabilidad", agregó.

Respecto al futuro de las obras que están previstas en la provincia, como la de los dos tramos pendientes en la Ruta 40 Sur, el gobernador manifestó que "el BID tuvo una expresión dura y después cambió. Todas las obras anunciadas tienen financiamiento asegurado. Los proyectos futuros no podremos hacerlos si quita apoyo pero lo comprometido está"